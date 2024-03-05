MİT'in yaptığı araştırmaya göre; MOSSAD 'Victoria' kod adlı ajanı aracılığı ile özel dedektiflik yapan Hamza Turhan Ayberk ile temasa geçti. Ayberk'e, 2019 yılında Belgrad’da yapılacak işlerle ilgili MOSSAD tarafından eğitim verildi.

Eski bir kamu görevlisi olan ve özel dedektiflik de yapan Ayberk'in, MOSSAD’a bilgi temin etmek için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu kişilerden ekip kurduğu belirlendi.

KRİPTO PARA ÜZERİNDEN ÖDEME ALDI

Ayberk, İsrail gizli servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldı. Para karşılığında MOSSAD’a bilgi sızdıran Ayberk'in, aldığı talimatlar üzerine Türkiye’deki Orta Doğulu şahıs ve şirketler hakkında bilgi derlediği tespit edildi.

Ayberk, çalışmaları sırasında MOSSAD’ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullandı. Resmi kayıtlara yansımaması için de ödemeleri kripto para üzerinden aldı.

Ayberk, bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip faaliyetlerinde de bulundu. Hedefindeki kişilerin araçlarına takip cihazı yerleştirdiği ve konumlarını anlık olarak MOSSAD’a aktardığı tespit edildi.

Takip ettiği kişileri taciz ettiği, zaman zaman tehditlerde bulunduğu da saptandı. MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak operasyonunda gözaltına alınan 7 şüphelinin sorgusu sürüyor.



