Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, pazar günü öğle saatlerinden itibaren Van, Hakkari ve Bitlis illerinde kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.

Açıklamada, “Rüzgarın, pazar gününden itibaren kuzeyli ve doğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yükseklerde fırtınamsı rüzgar (60-80 km/sa) şeklinde esmesi tahmin edilmektedir.

Bölgemizde beklenen kuvvetli rüzgarın pazar ve pazartesi etkili olacağı, Bitlis ve Hakkari’nin güneyinde salı ve çarşamba günleri devam edeceği beklenmektedir.

Bölge genelinde beklenen kuvvetli rüzgar (40-60km/sa) ve fırtınanın (60-80 km/sa) etkisiyle birlikte baca gazı (karbonmonoksit) zehirlenmeleri, kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğusunda da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ riski bulunduğunda dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.