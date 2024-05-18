Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Büyükağaç Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde yol kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapıldı.

Yapılan arama araç içerisinde 8 kınalı keklik ile tahta kafesler ele geçirildi. Ele geçirilen keklikler ile tahta kafesler Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Van Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yetkililer, 2 şahıs hakkında 21 bin 378 TL idari para cezası ve 11 bin 200 TL tazminat cezası uygulayacak. DKMP ekipleri, desteklerinden dolayı Çatak Büyükağaç Jandarma Karakol Komutanlığı personeline çok teşekkür etti.