Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Büyükağaç Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde yol kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapıldı.
Yapılan arama araç içerisinde 8 kınalı keklik ile tahta kafesler ele geçirildi. Ele geçirilen keklikler ile tahta kafesler Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Van Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Yetkililer, 2 şahıs hakkında 21 bin 378 TL idari para cezası ve 11 bin 200 TL tazminat cezası uygulayacak. DKMP ekipleri, desteklerinden dolayı Çatak Büyükağaç Jandarma Karakol Komutanlığı personeline çok teşekkür etti.
Kaynak: İHA