Van’da bugün de yağış görülmesi bekleniyor. İlçe ilçe farklı saatlerde gerçekleşmesi beklenen aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur ile birlikte rüzgarın da güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği beklenen Van’da bugün için paylaşılan tahmini hava durumu ve en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, gece ile salı sabah saatleri arasında (00:00 - 06:00 arası) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Tuşsa: Parçalı ve çok bulutlu, gece ile salı sabah saatleri arasında (00:00 - 06:00 arası) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, gece ile salı sabah saatleri arasında (00:00 - 06:00 arası) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatleri arasında (09:00 - 18:00 arası) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatleri arasında (09:00 - 18:00 arası) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatleri arasında (09:00 - 18:00 arası) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatleri arasında (09:00 - 18:00 arası) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, gece ile salı sabah saatleri arasında (00:00 - 06:00 arası) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, gece ile salı sabah saatleri arasında (00:00 - 06:00 arası) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, gece ile salı sabah saatleri arasında (00:00 - 06:00 arası) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu 18

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu 17

Saray: Parçalı ve çok bulutlu 17