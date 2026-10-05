Van’da bugün de yağış görülmesi bekleniyor. İlçe ilçe farklı saatlerde gerçekleşmesi beklenen aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur ile birlikte rüzgarın da güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği beklenen Van’da bugün için paylaşılan tahmini hava durumu ve en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde;
İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, gece ile salı sabah saatleri arasında (00:00 - 06:00 arası) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Tuşsa: Parçalı ve çok bulutlu, gece ile salı sabah saatleri arasında (00:00 - 06:00 arası) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, gece ile salı sabah saatleri arasında (00:00 - 06:00 arası) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatleri arasında (09:00 - 18:00 arası) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatleri arasında (09:00 - 18:00 arası) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatleri arasında (09:00 - 18:00 arası) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatleri arasında (09:00 - 18:00 arası) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, gece ile salı sabah saatleri arasında (00:00 - 06:00 arası) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, gece ile salı sabah saatleri arasında (00:00 - 06:00 arası) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, gece ile salı sabah saatleri arasında (00:00 - 06:00 arası) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu 18
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu 17
Saray: Parçalı ve çok bulutlu 17