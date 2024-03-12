Yüzlerce Müslüman ve Filistinli, akşam saatlerine gelindiğinde ilk iftar için Mescid-i Aksa'ya geldi.
İftar saati yaklaşırken, yerlere örtüler serildi ve orucunu açmak isteyenlere kumanyalar dağıtıldı.
Mescid-i Aksa'nın geçen yıllarda ramazan ayındaki kalabalığına göre iftar saatinde tenha kaldığı dikkati çekti.
İsrail polisi, 7 Ekim'den itibaren işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlilere kısıtlama getiriyor. İsrail polisi, Doğu Kudüs'te toplanan Filistinli gruplara göz yaşartıcı gaz ve TOMA'dan sıkılan pis kokulu suyla müdahale etmişti.
Kaynak: AA