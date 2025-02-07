Merkez Bankası yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Buna göre, TCMB yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e yükseltti. 2026 için yüzde 12 tahmini koruyan Merkez, 2027'de de enflasyonun yüzde 8'e gerileyeceğini öngördü.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, raporun ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

ENFLASYON REVİZYONU FİYATLAMA DAVRANIŞINI NASIL ETKİLEYECEK?

Enflasyonda gerçekleşen 3 puanlık artışın hane halkı beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki olası etkisi sorulan Merkez Bankası Başkanı şöyle cevap verdi:

"Öncelikle sektörel enflasyon beklentileri ile alakalı genel bir çerçeve çizmek istiyorum. Farklı kesimler farklı enflasyon dinamiklerine maruz kalıyor. Burada beklentileri oluştururken de herkesin süreci farklı. Piyasa katılımcıları mesela gelen verilere, bunun beklentilerle ne kadar uyumlu olduğuna, uygulanan politikalara ve söylemlere bakarak bir beklenti oluşturuyorlar.

REEL SEKTÖRÜN BEKLENTİLERİ GERÇEKLEŞEN ENFLASYONA DUYARLI

Reel sektörün beklentileri 2 önceki raporumuzda açıkladığımız gibi gerçekleşen enflasyona duyarlı. Zaten son rakamlar da bunu teyit ediyor. Hane halkı da gerçekleşen enflasyona duyarlı ama daha ziyade burada görünürlüğü yüksek kalemlerin fiyatlarına duyarlı. Gıda olsun, akaryakıt olsun, kira olsun. Ama enflasyon düşüyor, bütün kalemlerde düşüyor. Bazılarında daha hızlı bazılarında daha yavaş düşüyor. Ama bu düşüş devam ettikçe beklentilere olumlu yansıyor. Bizim revizyonumuzun özellikle hane halkı beklentilerine pek de bir etkisi olacağını düşünmüyoruz."

MERKEZ BANKASI'NIN ALTIN ALIMLARI DEVAM EDECEK Mİ?

Karahan, Merkez Bankası'nın 2025'te de altın alımlarına devam edip etmeyeceğini soruna ise şöyle yanıt verdi:

"Biz rezerv politikamızda sadece altın özelinde değil piyasa koşulları el verdiği ve enflasyon hedefimizle çelişmediği sürece rezervleri güçlendirmeye çalışıyoruz. Epey mesafe katettik. Piyasanın artık çok yakından takip ettiği bir gösterge olmaktan çıktı. Bu olumlu, belli bir seviyeye ulaştığını söyeriyor. Ama tam olarak 'rezerv yeterliliğine ulaştık' diyemeyiz. Bu süreçte tabiki altın rezevlerimizi de güçlendiriyoruz.

BİR YILDA ALTIN REZEVLERİ 20 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ KAYDETTİ

Geçtiğimiz yıl ocak ayında altın rezervimiz 720 tondu, 2025 Ocak ayında 765 tona çıktı. Ciddi bir artış söz konusu.

Altın fiyatlarındaki artış da rezevlerimizi olumlu etkiledi ama katkı veren temel faktör cevherden altın alımları oldu. Bir yılda 20 milyar dolar gibi bir altın rezervi artışı elde etmiş olduk. Bundan sorna da piyasa koşulları el verdiğince dezenflasyon hedefiyle çelişmediği sürece biriktirmeye devam edeceğiz. Ama bir miktar daha geçen seneye göre yavaş olacaktır."