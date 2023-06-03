Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem dün resmen başladı. AK Parti Meclis Grubu Başkanlığı’na ise Abdullah Güler getirildi. Görevi İsmet Yılmaz’dan devralan Güler milyonların en çok merak ettiği konular hakkında çok net mesajlar verdi ve asgari ücret, memur zammı ve emekli zammı için önemli açıklamalarda bulundu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni kabine üyelerini bu akşam açıklamasıyla hükümetin ilk atacağı adımlar ekonomi kanadında olacak. Meclis’in işleyiş takvimi de bu kapsamda oldukça yoğun geçecek.

NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Güler maaşlara yapılacak refah payı artışı için, “Temmuz ortasına takadar ekonomik olarak vaatlerimizi içerecek, gerek emeklilere, gerek asgari ücret ile çalışanlar, gerek memur maaşlarının 22 bin liraya yükseltilmesi vaatlerimiz konusunda çalışmalarımızı arkadaşlarımız devam ettiriyor” ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞLARINA REFAH PAYI DÜZENLEMESİ

En düşük emekli maaşının 7.500 liraya yükseltilmesi sonrası üzerinde aylık alanlar için de düzenleme yapılacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. “En düşük maaşın üzerinde aylık alanların kriter ve özlük hakları en düşük maaş alanlarla eşitlendi” diyen Güler, “Refah payının dağıtımı ile beraber çalışma yapılıyor. 15 Temmuz hem memurlar hem de memur emeklileri açısından önem arz ediyor. O tarihe kadar en azından bu vaatlerimizi içeren bir kanun tasarısını görüşmüş olacağız” dedi.

KİRA ARTIŞ ORANI İÇİN YENİ DÜZENLEME

Öta yandan Temmuz ayında sona erecek yüzde 25 kira sınırına ilişkinse Güler şunları dile getirdi:

"Ben adalet Komisyonu Başkanıydım geçen dönem bunu torba yasaya eklemiştik. Sadece konut kiraları ile ilgili bir düzenlemeydi bu. Tabi bölgesel anlamda şu anda etki analizleri yani bu kanunun ö dönemle bu döneme etkisi, durumu, bölgesel anlamdaki artışlar nelerden kaynaklanıyor şu anda arkadaşlarımız bu konuda da çalışma yürütüyorlar.

Bunun süresi Temmuz itibari ile tamamlanıyor. Süreli bir geçiş dönemiydi bu madde şimdi bunun etki analizlerini yapmak suretiyle ne gibi sonuçlarla karşılaştık ve bundan sonraki durum neye ihtiyaç duyuyor.

O raporlar gelirse yakın zamanda arkadaşlarımızın çalıştığı hem de Adalet Bakanlığı bürokrasinin de bu konudaki yargılamayı etkileyen hususlar da ortaya çıktığında tahmin ediyorum sadece konut kirası değil temel gıdalardan tutun ve diğer tüketicinin ihtiyaç duyduğu her alanda fahiş fiyat artışları ile ilgili sayın cumhurbaşkanımızın da tutumları belli.

"MECLİS TATİLE GİRMEDEN ÖNCE DÜZENLEMEYİ YAPARIZ"

Bu konuda bizim de geçen yasama döneminde de bir yasal düzenleme yapmıştık fiyatları etkileme noktasında bu tür eylemde bulunanlarla ilgili 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını getirmiştik. Yine stokçuluğa yönelik olarak da geçen yasama döneminde düzenleme yapmıştık. Yine bunların da etki analizleri ile beraber bunu da çalışıyoruz. Ortaya net bir şey çıkarsa Meclis tatile girmeden önce de bu düzenlemeyi yaparız.

Sadece kira değil diğer tüketicinin doğrudan temasta bulunduğu her türlü fiyat artışlarına yönelik bir düzenleme mutlaka gündeme gelecektir. Gelir kalemlerinde artış öngörürken mutlaka hayat pahalılığı ve fiyat artışlarının artması noktasında da bir kararlılığı vardı bunu da bir bütünleştirici parça olarak görmemiz lazım."

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