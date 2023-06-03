WanHaber - Özel

Özel günler için hizmet verecek olan Mihman Davet Evi’nin açılışı, düzenlenen programla yapıldı.

Van’da ilk olma özeliğine sahip ve bir çok konsept ile vatandaşların hizmetine açılan Mihman Davet Evi, mutlu anlara ev sahipliği yapacak.

150 kişilik kapasiteye sahip Mihman Davet Evi’nin söz, nişan, doğum günü, baby shower, mezuniyet, gün, toplantı ve çalıştay gibi etkinliklere ev sahipliği yapacağını söyleyen davet evi sahiplerinden Emre Karaduman, “Bugün Van’da Mihman Davet Evimizin açılısını yaptık.

Söz, nişan, doğum günü, baby shower, mezuniyet, gün, toplantı, çalıştay gibi organizasyonlarımıza ev sahipliği yapabileceğimiz bir mekânı açtık. Bu mekânda misafirlerimizin kendilerini özel hissedecek. Açılışımıza gelen tüm davetlilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik