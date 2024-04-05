Adliyede mazbata almaya DEM Parti Van Milletvekilleri, il eş başkanları ve partililer de gitti. Mazbatayı alan Zeydan ve Şedal daha sonra açıklamalarda bulundu.

“COĞRAFYAMIZ ADINA UMUT YÜKSELMİŞTİR!”

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal, konuşması sırasında adalet ve özgürlük mesajları verdi.

Şedal, “Adalet, özgürlük ve kolektif vicdanı bu toplumda yeniden tesis etmenin mücadelesini uzun yıllardır yürütüyoruz. Yerel yönetimlerde de yine aynı fikriyatla mücadelemiz devam ediyor. Özellikle 2024 seçimlerine hazırlanırken burada ön seçimden bu yana adaylarının etrafında kenetlenen başta genç yoldaşlarımıza, kadınlara, halklara, annelere, sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve kentimizin, toplumuzun tüm dinamiklerine buradan teşekkür ederiz Olası bir yönelim karşısında demokratik hakkını ortaya koyarak direnişimizi büyüten, mücadelemizin zaferle sonuçlanmasını sağlayan tüm kesimlere teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Şedal, “Son dönemlerde Van’da gelişen durumlar; özgür ve yaşanılabilir bir toplumu yaratma adına umutlarımızı tekrar diriltmiştir. Bu sadece Van adına değil, coğrafyamız ve tüm halklar adına umudu yükseltmiştir. YSK’nın aldığı kararın da bu umudumuzu güçlendirdiğini ifade edelim.” diye kaydetti.

ZEYDAN TOPLUMSAL BARIŞ VURGUSU YAPTI

Kısa bir süreliğine hukukun ve adaletin askıya alındığını ifade eden Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, bu sürecin kısa süre içerisinde son bulmasına ve Van’da mazbatayı almalarında etkisi olan kesimlere ve yurttaşlara teşekkür etti.

Zeydan, “Öncelikle 31 Mart 2024 seçimlerinde hem Van’da hem tüm ülkede demokratik hakkını kullanan bütün yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hep söyledik bu seçimlerin toplumsal barışımıza, hukukun üstünlüğüne ve hayırlı hizmetler üretmemize vesile olmamızı diledik. Kısa bir süreliğine de olsa hukukun, adaletin askıya alındığı bir süreçten sonra, demokrasiden yana, hukuktan yana, adaletten yana tavır alan, iradesini ve onurunu sahiplenen Van halkımız başta olmak üzere, bu süreçte hukuktan, adaletten, eşitlikten yana tavır alan 85 milyon yurttaşımıza, bütün siyasi parti ve temsilcilerine, bütün demokratik kitle, meslek örgütleri ve basın emekçilerine, hukuktan, adaletten yana duyarlılık gösteren tüm kesimlere biz şükranlarımızı sunarız.” şeklinde konuştu.

Zeydan açıklamalarında; “Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı bu hukuktan ve adaletten yana karar; ülkemizde hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi ve toplumsal barışı ve birlikte özgür yaşam iradesini daha da güçlendirmiştir” dedi.

Toplumsal barış vurgusu yapan Zeydan; “Coğrafyamızın, ülkemizin artık çatışmaya, hukuksuzluklara ihtiyacı yok. Hepimizin toplumsal barışa ihtiyacı var. Hepimizin birlikte onurlu, özgür bir yaşamı tesis etme yönünde sorumluluklarımız var. Artık toplumsal barışı inşa etme ve artık güzel kentimize, halkımıza layık hizmetler üretme zamanıdır. Bugünden tezi yok sevgili Eş Başkanımız Sayın Neslihan Şedal, Belediye Meclisimiz ve kent dinamikleri ile birlikte kentimizin sorunlarını çözmek için çalışacağız.” diyerek sözlerini sonlandırdı.