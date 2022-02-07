Seyhan Soylu'dan Ece Erken'e olay yaratacak sözler

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'ineşi avukatŞafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı. 'Al Sana Haber' sunucusu Seyhan Soylu, bu olayın yalnızca kişisel bir konu değil, örgütsel bir konu olduğunu söylemiş ve yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

PROGRAMDA CİNAYET KONUSU MASAYA YATIRILDI

Programda Mahmutyazıcıoğlu cinayeti konuşuldu, birbirinden çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Seyhan Soylu olayda adı geçen ve Ece Erken' in hedef gösterdiği iş insanı Fatih Sipahi ile ilgili "Fatih Sipahi'yi tanırım. Bir güzellik merkezi sahibi olan bir kadının sevgilisiydi. Hanımefendinin yerini kurşunlamıştı. Ama mafya değil iş adamı. Bu kurşunlanma olayını da kadına olan aşkından yapmıştı. Ece ile olayı da şu; Şafak'ın cinayetiyle ilgili aranılan son bir isim kaldı, o katil de Fatih Sipahi'nin evinde saklanıyor. Ece bunu tespit ediyor. İhbar ediyor, Fatih Sipahi avukatıyla birlikte ifade veriyor. Ece, Fatih Sipahi ile ilgili suçlamalarına devam ediyor; 'Benim eski eşimin kız kardeşiyle işbirliği yapıp beni öldürtmek için adam tuttu' diyor" diye açıklama yaptı.

Seyhan Soylu ilk defa canlı yayında açıklama yaparak, Şafak Mahmutyazıcığlu' nun Ece ile evlenmeden önce telefonda görüştüklerini söyleyerek bomba açıklamalarda bulundu.

"EŞİMDEN BOŞANMAK İSTEMİYORUM"

Soylu, "Şafak daha Ece ile evlenmemişti. Benan hanımla da boşanmamışlardı henüz. Şafak'ın sahte bir evrak göstererek Ece'yi kandırma süreci vardı boşanma davası ile ilgili. Herkes hatırlar.

Bana dedi ki; 'İçimde bir his var, kara bulutlar var. Hiç içimden gelmiyor. Eşimden de boşanmak istemiyorum. Ece'nin ısrarı olmamış olsa. Çocuklarımdan ayrılmak istemiyorum. Benan da üzerime çok geliyor Seyhan bana akıl ver lütfen' dedi. Kara bulutların dolaşacağını ve iki yakamın da bir araya gelmeyeceğini de söyledi.

Kanıtlarıyla ses kayıtlarıyla bunu dinleteceğim size. ve şafak bana dedi ki o dönem de bazı şeyleri kardeşimin üzerine yaptığım için kıyamet koptu dedi. Ateşe düştüm ben dedi" şeklinde konuştu.

"ECE ERKEN SAVCILIĞA GİTTİ

Seyhan Soylu'nun bu iddiası sonrası Ece Erken harekete geçti. Sabah'ın haberine göre; Erken soluğu savcılıkta aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'ın kendisi ve öldürülen avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için ortaya asılsız iddialar atıldığını belirtti.

Ece Erken, "Acım büyük. Hakkımda 'Öldürüleceğini biliyordu, servete konmak için yaptı' deniliyor. Bana hakaret ediyorlar" diyerek suç duyurusunda bulundu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, neden öldü; Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yönetcisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de doğdu. 27 Ocak 2022'de İstanbul Yeşilköy'de hayatını kaybetti.

Avukatlık yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok büyük firmanın hukuk danışmanlığını yürtüyordu. Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken ile 28 Haziran 2021 tarihinde Bodrum'da sade bir nikahla dünaevine girmişti. Ünlü avukat, 27 Ocak 2022'de Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı sunucu hayatını kaybetti. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ece Erken kimdir?

Ece Erken nereli ve kaç yaşında; 11 Mayıs 1978'de Çorlu'da dünyaya gelen Ece Erken sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı.

Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te kariyerine devam ettikten sonra İstanbul'a gelerek Kral TV'de işe başladı. Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştıktan sonra Star Tv'de televizyonculuğa adım attı.

Çeşitli kanallarda Mavi Şeker, Enbeyaz Geceler, Hayata Gülerken, Tatlım Benim gibi programlar yaptı.

2000 yılında "Nilgün" dizisinde başrolde oynadı. "Lise Defteri "adlı dizide Nil rolüne hayat verdi.

Ece Erken, 1 Eylül 2008 tarihinde Tuncer Öztarhan'la evlendi. 2009'da boşandılar. 24 Haziran 2014 tarihinde Serkan Uçar ile İzmir'de evlendi. 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu. 22 Ekim 2015 tarihinde boşandı.

Ece Erken ve uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendiğini 28 Haziran 2021 tarihinde yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

BENAN KOCADERELİ KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nın eski eşi Benan Kocadereli, 2020 yılında yaptığı açıklamada, "İhanete kadar çok mutlu bir yuvamız vardı" demişti.

Benan Kocadereli eski eşi ile henüz evliyken birlikte olduğunu öne sürdüğü Ece Erken'in oturduğu evin önüne gelerek aracının sağ ve sol aynasını kırdığını belirterek ünlü sunucuya, 10 bin TL maddi tazminat 100 bin TL de manevi tazminat talebinde bulunarak dava açmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde önceki gün görülen davaya, Benan Kocadereli ve Ece Erken katılmamıştı.

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