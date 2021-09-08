Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra neden boşanıyor? Kaç yıl evli kaldılar?

Türkiye'nin en büyük aşklarından biri olarak gündeme gelen ikili flaş bir karar aldı. Sevgililik döneminden sonra 2019 yılında nikah masasına oturan başarılı futbolcu Gökhan Çıra ile sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin Cuma günü boşanacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü Peki Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra neden boşanıyor?

Lüks bir otelde yaptıkları gösterişli düğünün ardından bir dönem ikiz bebek istemeleriyle de gündeme gelen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti için çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

2021 yılının başında boşanacaklarına dair ortaya çıkan iddiaların asılsız olduğu söylense de, çift yolun sonuna geldi.

LÜKS YAŞAMIYLA ÖRTMEYE ÇALIŞTI

Ayrılık iddialarının ardından lüks yaşamını sosyal medyadaki takipçilerinin gözüne sokan Ciğerci, tatile gitmek için 27 bin liraya kiraladığı helikopterle dikkatleri dağıtmıştı.

İYİ İLİŞKİ İMAJI SONA ERDİ

Gökhan Çıra ile ilişkisini oldukça iyi göstermeye çalışan ve ayağını öperken çekilen görüntülerini de bir dönem sosyal medyada yayınlayan Ciğerci, ayrılık iddialarını daha fazla ertleyemedi.

CUMA GÜNÜ BOŞANIYORLAR

Anlaşmalı boşanma kararı alan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, cuma günü Beykoz Adliyesi'nde gerçekleşecek olan dava ile boşanacak.

2 yıl süren evlilik, tarafların karşılıklı rızasıyla sona erecek.