Miranda Kerr Kimdir? Yok Böyle Bir Güzellik

Miranda Kerr (d. 20 Nisan 1983, Sidney), Avustralyalı manken. Organik cilt bakım bakım ürünleri satan Kora Organics'in kurucusu ve Treasure Yourself (Kendine Değer Ver) adlı bir de kitabı vardır.

Profesyonel olarak kariyerine 1997 yılında keşfedilmesinin ardından başlar. En tanınmış çalışmaları arasında Maybelline ve Victoria's Secret vardır.

Miranda iki çocuklu Kerr ailesinin küçük çocuğudur. Gunnedah adlı küçük bir kasabada yetişmiş ve katolik okulunda okumuştur. 13 yaşındayken Dolly adlı gençlik magazin dergisinin düzenlediği kapak yüzü yarışmasında birinci olmuş, Melbourne Chadwick ajansıyla mankenlik sözleşmesi imzalamıştır. Kerr kısa sürede hem okuyup hem de çalışarak kariyer yapmayı başarır ve Avustralya Portmans mağazalar zincirinin TV reklamlarında boy gösterir. Daha sonra da Avustralya ve Yeni Zelanda'daki moda dergilerinin kapaklarını süslemeye başlar. 23 Temmuz 2010 yılında Orlando Bloom ile evlenmiştir. 6 Ocak 2011 günü oğlu Flynn Christopher Bloom'u dünyaya getirmiştir. Ekim 2013 itibarıyla çift, evliliklerine nokta koymuştur.

Orlando Bloom'dan boşanmasından sonra Mart 2014'te GQ Dergisi'ne yaptığı açıklamada, biseksüel ilişkiler yaşamak istediğini söyledi. Dergiye verdiği demeçte, "Hem kadınları hem erkekleri beğeniyorum. Keşfetmek istiyorum, asla asla demeyin." şeklinde konuştu.[1][2]

2003: Miranda'nın kariyeri fotoğrafçı Erick Seban-Meyer Ober Jeans Paris tarafından gerçekleştirilen bir reklam kampanyası ile başlamış oldu.

2004: New York City’e taşınır ve Next ajansıyla anlaşır. Miranda; Baby Phat, Lisa Ho, Voodoo Dolls, Levi's, Bettina Liano, Nicola Finetti, L.A.M.B, Heatherette, Betsey Johnson, Trelise Cooper, Jets, John Richmond, Blumarine Swimwear, Seafolly Swimwear, Victoria's Secret, Anna Molinari, Roberto Cavalli, Enrico Coveri, Arden B, Cia Maritima, Amuleti J gibi markalara mankenlik yapar.

2006: Maybelline ile anlaşmasından sonra Miranda Kerr Victoria’s Secret defilelerine katılan ilk Avustralyalı manken olur.

2011: 2011 Victoria's Secret Fashion Show'da 2.5 milyon dolarlık bir sutyen giydi.

2013: 2013 yılının Nisan ayında Miranda Kerr 2006 yılından beri mankenliğini yaptığı Victoria's Secret ile yollarını ayırmıştır.

kaynak:wikipedia