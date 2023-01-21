Leyla Lydia Tuğutlu doğum anlarını paylaştı

Ünlü isimlerin hamilelik süreçleri kadar doğum anları da magazin gündeminde konuşuluyor.

Bazı isimler iki dönemi de gözlerden uzak yaşarken, Bergüzar Korel'in kızı Leyla'nın doğumu için yaptırdığı klip ilgi çekmişti.

Doğum anlarını paylaşan ünlü isimlere Leyla Lydia Tuğutlu eklendi.

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, uzun yıllar boyunca birlikte olduğu sevgilisi Ceyhun Ergin ile geçtiğimiz aylarda evlendi.

Çift, çok geçmeden hayranlarına hamilelik haberini verdi. Hamileliğini 4’üncü ayında sevenleri ile paylaşan güzel oyuncu hislerini “Hayatımıza hoş geldin canım oğlum ifadeleriyle duyurmuştu.

18 Ocak günü oğlu Evren Deniz’i kucağına alan Tuğutlu, suda doğum yaptı.

Doğum anlarını paylaştı

Son yıllarda yaygınlaşan suda doğum yöntemini seçen oyuncu, çok geçmeden oğlunun fotoğrafını paylaştı.

Evren Deniz’in ellerini paylaşan taze anne, doğum anlarını da paylaşımına ekledi.

Ensonhaber