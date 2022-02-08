İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev
İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağaradaki ev müze olacak.
Sanatçı İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev müzeye dönüşüyor.
Şanlıurfa'nın Hızmalı Mahallesi'nde avlusunda mağara da bulunan ev, turizme kazandırılacak.
MÜZE KENDİ İSMİNİ TAŞIYACAK
Harekete geçilmesiyle birlikte bugün Şanlıurfa Valiliği ile Haliliye Belediyesi arasında protokol imzaları atıldı.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, projenin kent için hayırlı olmasını dileyerek, "Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses'in doğduğu evi restore ederek, İbrahim Tatlıses'in isminin verileceği müzeye dönüştüreceğiz.
Projemiz, Şanlıurfa'nın 'bacasız sanayi' olarak adlandırdığımız turizmde yakaladığı ivmeyi daha da yukarılara taşınması anlamında önem taşıyor." dedi.
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