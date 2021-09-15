İbrahim Tatlıses Biletleri hemen tükendi!
İbrahim Tatlıses(İmparator) için yine büyük ilgi geldi .
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra çıkacağı Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserlerini sold out ile açtı. 23 Eylül’de sahne alacak olan Tatlıses’in biletleri satışa çıkar çıkmaz 2 saat içinde tükendi. Biletlerin satıldığı Mobilet’in yoğunluktan dolayı sistemi kitlendi.
Tatlıses, tek gala olan Kuruçeşme Açıkhava konserini yoğun istek üzerine iki gün daha uzattı. İbrahim Tatlıses, üç gün üst üste Kuruçeşme Açıkhava’da sahne alacak.
Poll Production organizasyonu ile Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde sevenleriyle buluşacak olan Tatlıses hayranları, imparator ve şarkılarıyla hasret giderecek.
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