Hazal Kaya üçüncü kez virüse yakalandı

Kızına kavuşmak için gün sayan oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla influenza olduğunu açıkladı. Kaya, "Bütün virüsleri olduğuna göre Süreyya antikorlanmıştır" dedi.

Türkiye'nin en beğenilen kadın oyuncuları arasında yer alan Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürüyor.

Magazin dünyasının gözde çifti olarak gösterilen ikili, 5 yıllık birlikteliklerini 6 Şubat 2019'da evlilikle taçlandırmıştı.

Aynı yıl kasım ayında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alan çift, şimdilerde kızı Süreyya Leyla'ya kavuşmak için gün sayıyor.

İnfluenza oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan Kaya, karnı burnunda pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Öte yandan Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla influenzaya yakalandığını duyurdu.

Daha önce iki kez koronavirüse yakalanan oyuncu, bu kez de influenza olduğunu belirterek yaşadığı duruma güldü.

"Buna ben de güldüm ama azcık"

Kaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Artık dalga geçeceksiniz diye bir şey demiyorum da influenza olduk biz. Buna ben de güldüm ama azcık. Bütün virüsleri olduğuna göre Süreyya antikorlanmıştır. Ben de lohusalığı rahat geçiririm diyorum. Yani öyle umuyorum. Öyle olması adaletli olur."