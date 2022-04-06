Hasan Can Kaya, 40 milyon TL’ye villa aldı

YouTube'da yayınladığı Konuşanlar programıyla büyük bir çıkış yakalayan komedyen Hasan Can Kaya, kazandığı parayı gayrimenkule yatırıyor.

Sosyal medya hesabından ünlüler hakkında bilgiler paylaşan ses sanatçısı Onur Akay, Kaya'nın 40 milyonTL'ye Levent'ten villa aldığını söyledi.

"40 milyon TL"

Akay, “Komedyen Hasan Can Kaya, 40 milyon TL’ye 1. Levent’te villa aldı. Villayı bankadan kredi çekerek alan Kaya’ya patronu Acun Ilıcalı kefil oldu.

"Acun kefil oldu"

Hasan Can Kaya, 2021 yılında ise Acun Ilıcalı’nın Ulus Yeşil Evler’de satışa çıkardığı tripleks villayı annesi için satın almıştı.” açıklamasını yaptı.

Hasan Can Kaya, YouTube’daki kanalında yaptığı programla ün yapmış ve Acun Ilıcalı’nın dijital platform Exxen’i kurmasıyla da buraya geçerek, yılın en büyük transferlerinden birine imza atmıştı.