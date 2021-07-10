Hamza Yazıcı sevgilisi Şenay Forbes'e atılan mesajları ifşa etti!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Tako karakterine can veren oyuncu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes'e atılan mesajları bir bir ifşa etti.

MAGAZİN 10.07.2021, 11:02
Hamza Yazıcı sevgilisi Şenay Forbes'e atılan mesajları ifşa etti!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Tako karakterine can veren oyuncu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes'e atılan mesajları bir bir ifşa etti. Sevgilisi ile tatilde görüntülenen ve magazin gündemine bomba gibi düşen Hamza Yazıcı, tatil görüntülerinin sosyal medyaya düşmesinin ardından sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti.

Alaçatı'da Tatil Yapıyorlar
Camdaki Kız dizisinin Tako'su oyuncu Hamza Yazıcı, dizinin sezon finaline girmesiyle birlikte sevgilisi Şenay Forbes ile tatile çıktı. Alaçatı'ya tatile giden ve Camdaki Kız'ın sezon arası vermesiyle biraz tatil yapmak istediğini söyleyen oyuncu, tatilin ardından İstanbul'a döneceğini açıklamıştı. Sevgilisi Şenay Forbes ile ilişkisi hakkında da samimi açıklamalarda bulunan Yazıcı, 'Bana sempatiksin diye yürüdü. İlk atak ondan geldi. Ben de elimden geleni ardıma koymadım, onun koştuğu kadar koştu' dedi. 


Hamza Yazıcı 
'Kalbiniz Sakat Kalmış'

Tatil görüntülerinin sosyal medyaya düşmesinin ardından sevgilisine gelen çirkin mesajları ifşa eden Yazıcı, 'Umarım sizin de ailelerinize böyle yorumlar yapılır. Bizim canımızı sıktığınız gibi sizin de canınız sıkılır. Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış. İnandığınız her şey başınıza yıkılır umarım. Sağlıksızca kalın' ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

 Mesajları İfşa Etti
Sevgilisi Şenay Forbes'e gelen bazı mesajları ifşa eden Yazıcı'nın ifşa ettiği mesajların bazılarında, 'Parayı veren düdüğü çalar hesabı', 'Ünlü olmak için al işte merdiven. Yazık üzüldüm Hamza beye', 'Merak ettim bu kadar mı yokluktasın yoksa ünlü olma çabasında mısın? Valla kimseye söylemeyeceğim. Çirkin de değilsin. Yazmıyorsun da takipçin artıyor, havalar bin beş yüz. Yakışır size' şeklinde ifadeler yer alıyor

Şenay Forbes Kimdir?
Oyuncu Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes, Türk anne ve Amerikalı bir babanın kızıdır. Kaliforniya'da yaşayan Şenay Forbes, zaman zaman İzmir çevresinde de ikamet ediyor. 

Hamza Yazıcı Kimdir?
Özel hayatıyla gündeme gelen oyuncu Hamza Yazıcı, 1992 yılında İstanbul2da dünyaya geldi. Aslen Hatay Antakyalı olan Yazıcı, ilk olarak Güldür Güldür Show ve Çok Güzel Hareketler Bular programlarında yer aldı. 2008 yılından bu yana tiyatroyla uğraştığı bilinen oyuncu Hamza Yazıcı, 2015 yılında ekrana gelen başrollerinde Saba Tümer, Mehmet Ali Erbil  ve Sümel Tilmaç'ın yer aldığı komedi filmi Polis Akademisi Alaturka'da Yüce Osman karakterine hayat vermiştir. Hamza Yazıcı şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Tako karakterini canlandırmaktadır. canlıhaber

#Hamza Yazıcı #şenay forbes
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