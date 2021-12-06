Chloe'dan Serdar Ortaç'ı çıldırtacak itiraf

Chloe Loughnan'den Serdar Ortaç'ı çıldırtacak büyük itiraf! Her şeyi tek tek anlattı! "Kumar tutkusu..."

Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliğini 2019 yılında sonlandıran İrlandalı model Chloe Loughnan, evliliğiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Sekiz yıl birlikte olduğu eski eşinin kumar tutkusunun evliliklerine çok zarar verdiğini söyledi.

Serdar Ortaç'ın 2019'da boşandığı eski eşi Chloe Loughnan, iki yıl sonra İstanbul'a geldi. Kelebek'ten Suat Filiz'e röportaj veren İrlandalı model, Serdar Ortaç'la evliyken ve boşandıktan sonra yaşadığı sıkıntıları anlattı.

"KUMAR, BİZE ÇOK ZARAR VERDİ"

Evliliği boyunca her yolu denediğini belirten Chloe, "Yardım ettim, bütün konularda olduğu gibi... Kumar, bize, evliliğimize, ailesine çok zarar verdi.

Evde Serdar’dı, kocamdı; pop yıldızı değildi. Evimize bakan, akşamları yemek yediğimiz, film izlediğimiz biriydi." dedi.

kaynak:bölge gündem



