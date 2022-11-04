Çağla Şıkel arabaya sığmadı

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, önceki gün Etiler’deki bir mekan çıkışı görüntülendi.

"Rutin kontrol"

Acelesi olduğunu söyleyen 43 yaşındaki tescilli güzel, "Arkadaşlar çok geç kaldım, çocukları göz doktoruna götüreceğim” diye konuştu. Kuzey ve Uzay’ın sağlıklarının iyi olduğunu belirten Çağla Şıkel, "Rutin kontrol" diye açıklama yaptı.

Çağla Şıkel, kendisini almaya gelen spor aracın arka bölümüne oturunca 1.80 cm. boyuyla araca sığmakta zorlandı. Bu anlar objektiflere yansıdı.