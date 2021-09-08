Alp Navruz ile Ayça Ayçin aşk mı yaşıyor? Sürpriz aşk belgelendi!
Yaz dizisi, Ada Masalı'nda partner olan ikiliden şok paylaşım! Başarılı çiftimiz sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğrafla aşklarını ilan ettiler. İşte detaylar.. Alp Navruz ile Ayça Ayçin aşk mı yaşıyor? Sürpriz aşk belgelendi!
Beraber bir süredir başrolü paylaşan iki başarılı oyuncu, Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz iki gün önce aşklarını belgeler nitelikte bir fotoğraf paylaştı. Hayranları tarafından birbirlerine sıkça yakıştırılan ikili, artık çift olma yolunda ilk adımı attı. Güzelliğiyle ve başarılı oyunculuğuyla Ayça Ayşin Turan, yakışıklı ve başarılı oyuncu Alp Navruz’la beraber yine bir dizi aşkı klasiğine imza atmış oldu.
Ayça Ayçin Turan’ bir ara yaptığı bir röportajda Alp Navruz hakkında şunları demişti:
‘’Alp, disiplinli ve işine çok saygı duyan biri.. Bunlar, ona saygı duymamı sağlayan ilk etkenler oldu. Bir de göründüğünden çok daha komik ve eğlenceli’’
Çiftin beraber rol aldığı yaz dizisi olan ‘Ada Masalı’ dizisini kaçırmayın!
kaynak:haber365
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