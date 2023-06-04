Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınavı Van'da başladı.
İki oturumda düzenlenecek sınavın ilk oturumu 09.30'da başladı. İlk oturum 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek.
Merkezi sınav 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştiriliyor.
LGS merkezi sınavına isteyen öğrenciler giriyor. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.
WanHaber / Ramazan Çetin