Durmaz, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı ve İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun son durumuna ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Filonun, yola çıkmasıyla iç sabotajları, medya manipülasyonları ve terörizm suçlarının yoğunlaşacağı bir döneme gireceklerini tahmin ettiklerini belirten Durmaz, bunların yaşandığını, bazı gemilerin sabotajlar nedeniyle hareket edemediğini ve o süreçte gemilerin bulunduğu bölgelere 20'nin üzerinde dron ve ses bombaları ile saldırıldığını hatırlattı.

Durmaz, "İsrail, sistematik olarak neredeyse her gün, bunun bir 'Hamas filosuymuş' gibi medyayı manipüle etmek için terörizm suçlamaları gibi birtakım olaylarla süreci baltalamaya çalışıyor. İsrail, bu ortak iradeyi kırmak ve ona bir müdahale zemini hazırlamak için bunları yapıyor." diye konuştu.

Dünyanın, İsrail'in bu adımlarının bir manipülasyon olduğunun farkında olduğunu söyleyen Durmaz, öngördükleri şekilde gerçekleşen bu sürecin, filonun kararlılığını etkileyemediğini belirtti.

Durmaz, "(İsrail'in İtalya aracılığıyla) Üçüncü ülkeler üzerinden filoya birtakım anlaşmalar teklif etti. Yani 'siz amacınıza ulaştınız, gelin bu insani yardımı (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) Kıbrıs üzerinden Vatikan veya Birleşmiş Milletler (BM) güvencesiyle (Gazze'ye) iletelim' tarzında tekliflerdi. Aslında bunlar, filonun blokaja uğraması ve etkisinin kırılması için yaptıkları girişimlerdi. Mesela İtalya üzerinden böyle bir teklif geldi. Hem Başbakan (Giorgia Meloni) hem Cumhurbaşkanı (Sergio Mattarella) tarafından." ifadelerini kullandı.

"5-6 gün içerisinde biz Gazze'ye ulaşmayı planlıyoruz"

Küresel Sumud Filosu'nun kararlılıkla yoluna devam ettiğini kaydeden Durmaz, şunları söyledi:

"5-6 gün içerisinde Gazze'ye ulaşmayı planlıyoruz. Filomuzda azalma veya kararlılıkta bir değişme yok ancak önümüzdeki süreç çok önemli. Yani İsrail'in büyük saldırılar yapabileceği, şu ana kadar henüz kullanmadığı manipülasyon yöntemlerini devreye koyabileceği ve yeni suçlamalar yapabileceği bir süreç. Bu sebeple herkesin özellikle bu süreçte, tamamen gündemini Gazze'ye odaklaması gerekiyor. Gazze'de yaşananların bir soykırım, şiddet ve zulüm olduğunu biliyoruz. 'Getirin 2 gemi yardımı biz götürelim' şeklindeki yaklaşımların bir manipülasyon olduğunu biliyoruz."

Durmaz, insani ve tıbbi yardımla birlikte Gazze halkına yönelik koşulsuz insani koridorun açılmasını amaçladıklarını, herkesin, hiçbir yerden izin almadan Gazze'ye yardımlarını ulaştırabilmesi gerektiğini ve bunun da filonun temel misyonu olduğunu vurguladı.

Filonun misyonu dışındaki tekliflerin, bu girişimi baltalamayı hedeflediğini kaydeden Durmaz, bu konuda kararlı olduklarını ve vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

"Dronlar veya İsrail tarafından büyük saldırı konusunda sürekli teyakkuz halindeyiz"

Durmaz, "Dronlar veya İsrail tarafından büyük saldırı konusunda sürekli teyakkuz halindeyiz. Özellikle şu an içinde bulunduğumuz nokta itibarıyla daha ciddi anlamda teyakkuzdayız. Salı ve çarşamba günü bunun dozunun artabileceği, (Gazze yakınları) bizim turuncu ve kırmızı olarak kategori ettiğimiz bölgeye geçtiğimizde İsrail'in ciddi manada müdahale ve saldırı riskini bekliyoruz. Bu noktada dünya kamuoyunun ve insanların tepkisi, bunun dozunu ve sürecini etkileyecek şey. İsrail, karşısında insanlığın vicdanının olduğunu biliyor. İsrail burayı karalamak, bunun amacını saptırmak ve manipüle etmek için hamleler yapacak. Oysa ki her şey şeffaf bir şekilde ortada." diye konuştu.

Gemilerde ne taşındığına ve kimlerin olduğuna dair uluslararası gözlemcileri ve BM yetkililerini davet ettiklerini söyleyen Durmaz, filonun misyonu ile herhangi şüphe duyulacak küçücük bir şeyin dahi olmadığının altını çizdi.

Durmaz, dünyanın, artık Gazze'de yaşananlara tahammülünün kalmadığını belirtti.

"Filo, dünyanın küçük hali gibi, bütün dünyanın tepkisinin olduğunu gösteriyor"

İsrail'in Gazze'de yaptıklarının bütün insanlık için bir tehdit olduğunu ifade eden Durmaz, şöyle devam etti:

"(Küresel Sumud Filosu) 47 ülkeden, inançlısı, inançsızı, rengi, dili, kültürü ve ırkı fark etmeksizin, akademisyeninden doktoruna, sıradan bir vatandaştan tutun televizyonda bu durumları izleyip Gazze'de yaşananların bitmesi için dua eden insanına, milletvekillerinden ve toplumun her tabakasından oluşuyor. Yani bu dünyanın küçük hali gibi, bütün dünyanın tepkisinin olduğunu gösteriyor. Böyle bir sahneyi yaşıyoruz. (Filo) Her kesimi ve vicdanını temsil eden bir kozmopolit ve kolektif bir yapı. Bu da İsrail zulmünün dünya için ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu ve artık insanların bunun ortadan kalkması için sağına soluna bakmadan, birilerinin bir şey yapmasını beklemeden ya da birilerine çağrıda bulunup oturup seyirci kalmadan 'ben varım' diyerek meydana inmesi ve harekete geçmesinin bir iradesi."

Durmaz, Gazze halkının, insanlığın uyanmasına ve insanoğlunu şu an içinde bulunduğu dönemde ne kadar büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunun görünmesine yol açtığını belirtti.

Gazze'de olanların, bu kadar çeşitliliğe rağmen insanların bir amaç için birleşmesine imkan tanıdığını kaydeden Durmaz, "(Filo) 47 ülkeden sivil ve şiddetsiz bir iradeyle ortaya çıktı. Bu hiçbir siyasi parti, devlet, kurum, yapı ve organizasyonun teşekkülü değil. Tamamen sivil insanların, toplumun her kesimini temsil eden, şiddetsiz bir şekilde, barışçıl olarak ortak iradelerini bir araya getirmesi ve bu zulmün engellenmesi için harekete geçmelerinin bir yansıması." diye konuştu.

Durmaz, filoya eşlik eden İtalya gemisinin yakınlarda olduğunu ve İspanya'nın gönderdiği geminin de yakında ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Bu gemilerin herhangi bir İsrail saldırısına karşı koymak için değil, olası bir sorunda filoyu kurtarma misyonu için bulunduğunu aktaran Durmaz, İtalya ve İspanya gemilerinin filo yakınında olmalarının önemine işaret ederek, başka ülkeler ve BM'nin bu konudaki girişimlerinin önemli olacağının altını çizdi.