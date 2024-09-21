Yüzde 20’lik Artış

KKTC'deki asgari ücret artışı, ülkenin içinde bulunduğu enflasyon koşulları nedeniyle kaçınılmaz hale geldi. Hükümet, artan yaşam maliyetlerine yanıt vermek adına bu adımı atarken, çalışanların geçim sıkıntısını azaltmayı hedefliyor.

Yeni Rakamlar Ortaya Çıktı

KKTC Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, eylül ayı itibarıyla asgari ücretin önemli bir artışla 35.188 liraya yükseldiğini duyurdu. Brüt asgari ücret ise 40.436 TL olarak belirlendi, bu durum birçok kişi için şaşırtıcı bir gelişme oldu.

Geçmişe Dönüş

2024’ün başında asgari ücretin 16 bin lira olarak belirlendiğini hatırlatan bakan, ardından mayıs ayında bu rakamın 29 bin liraya çıkarıldığını belirtti. Bu ardışık artışlar, çalışanlar arasında yoğun tartışmalara yol açtı.

Toplumda Yaratılan Etki

Yeni asgari ücretin duyulmasıyla birlikte pek çok vatandaş “Yok artık!” diyerek bu duruma tepki gösterdi. KKTC'deki ekonomik dalgalanmalar ve artan yaşam maliyetleri, bu tür zamların arka planındaki gerçekleri gözler önüne seriyor.