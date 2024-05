Bu marketlerde kırmızı ette büyük indirim kampanyası başladı ve özellikle dana kuzu kıyma fiyatları dikkat çekici bir şekilde düştü.

Son günlerde et fiyatlarına gelen yüzde 25'lik zamla birlikte kilosu 700 liraya kadar çıkan kırmızı et, Et ve Süt Kurumu’nun hamlesiyle biraz olsun rahatladı. Kurban Bayramı yaklaşırken hükümetin yurt dışından kurbanlık ithal etmesiyle birlikte piyasada fiyatlar düşmeye başladı. Bu düşüş zincir marketlerin de radarına girdi ve BİM ile Migros gibi dev isimler kırmızı ette büyük indirimlere imza attı.

İşte BİM ve Migros'ta Güncel Et Fiyatları

Uzman Kasap Dana Kuzu Kıyma 400 G sadece 159,95 lira!

Uzman Kasap Dana Kıyma 400 G ise 169,95 liradan satışta.

Dana But Sotelik Et Çiftlik Kg fiyatı 589,95 lira.

Dana Kıymalık Kg ise 469,95 lira olarak belirlendi.

Uzman Kasap Tekirdağ Köfte 320 G 162,95 lira.

Dana Kuzu Kıymalık Kg ise 479,95 lira seviyesinde.

Uzman Kasap Kuzu Dana Kebap 360 G 135,95 lira.

Dana Antrikot Çiftlik Kg 739,95 lira.

Dana Döş Rulo Yöresel Kg (Kıyma) 569,95 lira.

Ayrıca, BİM’de de Namet markasına ait 250 gram soslu köfte çeşitleri 65 liraya kadar düştü. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde et fiyatlarındaki bu düşüşün tüketicileri sevindireceği beklenirken, diğer zincir marketlerin de benzer indirim kampanyaları düzenlemesi bekleniyor.