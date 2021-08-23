banner135

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin kimdir?

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kim Kimdir? 23.08.2021, 15:02
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin kimdir?

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin kimdir, nereli ve kaç yaşında?
 
1977 yılında Ardanuç'ta doğdu. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fransızca Kamu  Yönetimi Bölümü'nden 2000 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Kamu Yönetimi Anabilim Dalı  Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler Bölümü'nde (Fransızca) yüksek lisans yaptı. Tezini Türkiye'de bölge  yönetimi arayışları üzerine hazırladı.
 
 Üniversite öğrenimi sırasında TRT İstanbul Televizyonu Haber Merkezi ve CNN Türk'te haber muhabiri  olarak çalıştı.
 
• Askerlik hizmetinin akabinde İçişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavı kazanarak 91. Dönem Samsun  Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Fransız idari yapısını tanımak ve  yabancı dil öğrenmek amacıyla uygulanan dokuz aylık yurtdışı stajını, Fransa'nın Franche-Compté  Üniversitesi'ndeki Centre de Linguistique Appliquée'de (Uygulamalı Dil Okulu) tamamladı. Buradaki  eğitimin sonunda yapılan sınavlarda Fransızca dilindeki en yüksek seviye olarak kabul edilen DALF C2  diplomasını almaya hak kazandı.
• Orta Kaymakamlığı görevindeyken, alanındaki en saygın idarecilik okulları arasında gösterilen ENA'nın (Ecole Nationale d'Administration) yarışma sınavlarını kazanarak "Uzun Süreli Uluslararası Kamu Yönetimi Eğitimi" almak üzere Aralık 2010 - Mayıs 2012 tarihleri arasında 18 ay süreyle Fransa'ya gitti.
 
 
• ENA'daki ders ve staj dönemlerini başarıyla tamamlayarak " Uluslararası Kamu Yönetimi Diploması "aldı.
 
• Fransa'da bulunduğu bu süre içerisinde ayrıca Paris IV- Sorbonne Üniversitesi'nde Kurumsal ve Siyasal İletişim alanında yüksek lisans yaptı; "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Fransa'daki Türkiye Algısı: Türkiye İçin Etki ve İletişim Stratejileri" konulu tezini hazırladı.
 
• Türkiye Satranç Federasyonu Onur Kurulu üyesidir. Satranç il hakemliği lisansına sahiptir. Lise ve üniversite yıllarında amatör kümede lisanslı olarak futbol oynamıştır. Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Öğretmen Nurhan Hanım ile evli ve üç çocuk babasıdır.

 
• Ankara Üniversitesi'nde Siyaset Bilimleri alanında Yönetim Bilimleri doktorası yapmaktadır.
 
Kariyeri
 
 
• 2005    Yılı                              Kırıkkale - Sulakyurt Kaymakam Vekilliği
• 2006    Yılı                              Çankırı - Bayramören Kaymakam Vekilliği
• 16.03.2007 - 21.08.2008         Adana - Feke Kaymakamlığı
• 2008 - 2010  Yılları Arası       Tunceli - Pülümür Kaymakamlığı
• 31.05.2012 - 23.08.2012         Çankırı-Orta Kaymakamlığı
• 2012-2015 Yılları Arası          Ardahan Vali Yardımcılığı 
• 10.08.2015 - 23.12.2016         Trabzon-Maçka Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.
 
 
30.11.2016 tarihli ve 2016/861 sayılı Müşterek Kararname ile Tosya Kaymakamlığı'na atanmış olup, 26.12.2016 tarihinden itibaren görevini yürütmektedir.

#Deniz Pişkin
Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 24 Ağustos 2021
İmsak 03:35
Güneş 05:09
Öğle 12:17
İkindi 16:05
Akşam 19:15
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Altay 2 6
2. Trabzonspor 2 6
3. Galatasaray 2 6
4. Fenerbahçe 2 6
5. Konyaspor 2 6
6. Beşiktaş 2 4
7. Karagümrük 2 4
8. Kasımpaşa 2 4
9. Alanyaspor 2 3
10. Malatyaspor 2 3
11. Gaziantep FK 2 1
12. Adana Demirspor 2 1
13. Hatayspor 2 1
14. Antalyaspor 2 1
15. Rizespor 2 1
16. Göztepe 2 1
17. Kayserispor 2 1
18. Sivasspor 2 0
19. Başakşehir 2 0
20. Giresunspor 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Eyüpspor 2 6
3. Bandırmaspor 2 6
4. Manisa FK 2 6
5. Tuzlaspor 2 4
6. Menemenspor 2 3
7. Samsunspor 1 3
8. Erzurumspor 2 3
9. Balıkesirspor 2 3
10. Adanaspor 2 2
11. Ankaragücü 2 2
12. Altınordu 2 1
13. Ankara Keçiörengücü 2 1
14. Bursaspor 2 1
15. Gençlerbirliği 2 1
16. Kocaelispor 2 1
17. Boluspor 1 0
18. İstanbulspor 2 0
19. Denizlispor 2 0
Takımlar O P
1. West Ham 2 6
2. Chelsea 2 6
3. Liverpool 2 6
4. Brighton 2 6
5. Tottenham 2 6
6. M. United 2 4
7. Everton 2 4
8. Brentford 2 4
9. Man City 2 3
10. Aston Villa 2 3
11. Watford 2 3
12. Leicester City 2 3
13. Southampton 2 1
14. Crystal Palace 2 1
15. Leeds United 2 1
16. Wolverhampton 2 0
17. Burnley 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Arsenal 2 0
20. Norwich City 2 0