Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin kimdir, nereli ve kaç yaşında?



1977 yılında Ardanuç'ta doğdu. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nden 2000 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler Bölümü'nde (Fransızca) yüksek lisans yaptı. Tezini Türkiye'de bölge yönetimi arayışları üzerine hazırladı.



Üniversite öğrenimi sırasında TRT İstanbul Televizyonu Haber Merkezi ve CNN Türk'te haber muhabiri olarak çalıştı.



• Askerlik hizmetinin akabinde İçişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavı kazanarak 91. Dönem Samsun Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Fransız idari yapısını tanımak ve yabancı dil öğrenmek amacıyla uygulanan dokuz aylık yurtdışı stajını, Fransa'nın Franche-Compté Üniversitesi'ndeki Centre de Linguistique Appliquée'de (Uygulamalı Dil Okulu) tamamladı. Buradaki eğitimin sonunda yapılan sınavlarda Fransızca dilindeki en yüksek seviye olarak kabul edilen DALF C2 diplomasını almaya hak kazandı.

• Orta Kaymakamlığı görevindeyken, alanındaki en saygın idarecilik okulları arasında gösterilen ENA'nın (Ecole Nationale d'Administration) yarışma sınavlarını kazanarak "Uzun Süreli Uluslararası Kamu Yönetimi Eğitimi" almak üzere Aralık 2010 - Mayıs 2012 tarihleri arasında 18 ay süreyle Fransa'ya gitti.





• ENA'daki ders ve staj dönemlerini başarıyla tamamlayarak " Uluslararası Kamu Yönetimi Diploması "aldı.



• Fransa'da bulunduğu bu süre içerisinde ayrıca Paris IV- Sorbonne Üniversitesi'nde Kurumsal ve Siyasal İletişim alanında yüksek lisans yaptı; "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Fransa'daki Türkiye Algısı: Türkiye İçin Etki ve İletişim Stratejileri" konulu tezini hazırladı.



• Türkiye Satranç Federasyonu Onur Kurulu üyesidir. Satranç il hakemliği lisansına sahiptir. Lise ve üniversite yıllarında amatör kümede lisanslı olarak futbol oynamıştır. Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Öğretmen Nurhan Hanım ile evli ve üç çocuk babasıdır.



• Ankara Üniversitesi'nde Siyaset Bilimleri alanında Yönetim Bilimleri doktorası yapmaktadır.



Kariyeri





• 2005 Yılı Kırıkkale - Sulakyurt Kaymakam Vekilliği

• 2006 Yılı Çankırı - Bayramören Kaymakam Vekilliği

• 16.03.2007 - 21.08.2008 Adana - Feke Kaymakamlığı

• 2008 - 2010 Yılları Arası Tunceli - Pülümür Kaymakamlığı

• 31.05.2012 - 23.08.2012 Çankırı-Orta Kaymakamlığı

• 2012-2015 Yılları Arası Ardahan Vali Yardımcılığı

• 10.08.2015 - 23.12.2016 Trabzon-Maçka Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.





30.11.2016 tarihli ve 2016/861 sayılı Müşterek Kararname ile Tosya Kaymakamlığı'na atanmış olup, 26.12.2016 tarihinden itibaren görevini yürütmektedir.