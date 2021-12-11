Şarkılar Bizi Söyler Güllü kimdir? kaç yaşında?

Ekranların sevilerek eğlenerek seyredilen programının konukları kimler herkes merak ediyor. Bu geceki konuklar kimler olacak hangi ünlüler programa renk verecek? İzleyiciler konukları çok merak eder oldu. Peki akşamın önemli konukları kimler?

GÜLLÜ KİMDİR?

15 Ekim 1973 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. Tam adı Güllü Tut olan şarkıcı aslen Çingenedir. 15 yaşındayken düğün salonlarında ve eğlence mekanlarında şarkı söyleyerek sahne hayatına başladı.10 Ağu 2021