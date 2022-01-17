Sabahların Sultanı Yağmur kimdir? kaç yaşında?

Sabahların Sultanı Seda Sayan programı hafta içi her gün Star Tv ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Bu hafta neler yaşanacağı merak ediliyor.

Seda Sayan programına katılan genç çift çaresiz kaldıklarını belirttiler. Yağmur 25 yaşında daha önce bir evlilik yapan genç kadın Onur'u seviyor ve onunla evlenmek istiyor. Onur'un ailesi bu evliliğe onay vermiyor. Bakalım bu hafta neler yaşanacak evlilerine onay gelecek mi?