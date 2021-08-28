Murat Mete kimdir, kaç yaşında, ve nereli?

Kaymakam METE; Rize ili İyidere İlçesinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini İyidere'de tamamlayıp Trabzon/Of Anadolu Lisesinden mezun oldu. Üniversite eğitimini Ankara’da, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamlayan Kaymakamımız, Bolu Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliğine başlamıştır.

Sırasıyla Karabük ili Safranbolu ilçesinde ve Denizli İli Buldan İlçesinde refakat görevlerini yaptıktan sonra Mülkiye Başmüfettişi refakatinde Teftiş Stajını Ankara’da tamamlamıştır. Kısa bir süre Kaymakam Vekili olarak Mudurnu'da görev yapmıştır. Bakanlık Merkez stajı kapsamında Ankara’da 4 ay yabancı dil eğitimi aldıktan sonra Birleşik Krallık (İngiltere) University of Liverpool'da dil eğitimi almıştır. Şubat 2017'de düzenlenen İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık Kursunu Üstün Başarıyla tamamlamış, Sinop/Erfelek Kaymakamlığına atanmıştır. Buradaki görevinin akabinde Tokat/Reşadiye Kaymakamı olarak görev yapmıştır. Bu süre zarfında Valilik Makamlarınca 2 defa Başarı Belgesi ile taltif edilmiştir.

07.08.2019 tarih ve 2019/268 Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile İlçemiz Kaymakamlığına atanmış olup, 29.08.2019 tarihi itibari ile görevine başlamıştır.