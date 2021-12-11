Gönül Dağı Veysel kimdir? Semih Ertürk kimdir? kaç yaşında, nereli?

TRT ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı büyük beğeni topluyor. Her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen kaliteli dizi oyuncularıda ilgi topladı. Arada komedi yansıtan aile hayatınıda yansıtan bir dizi.

VEYSEL KİMDİR?

Gönül Dağı Veysel (Semih Ertürk) Sinema ve dizi film oyuncusu. 14 Ekim 1993, İstanbul doğumlu. Şimdiye dek birçok dizide rol alan Semih Ertürk, 2018'de TRT ekranlarına gelen Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı, Said karakterini canlandırdı. 2020'de Gönül Dağı dizisi kadrosunda yer aldı.