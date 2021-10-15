Ciciş Kardeşler Kimdir? Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy Kimdir?
Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşlerin biyografisini sizler için derledik. Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy aslında kimler?
Esra Ersoy 21 Haziran 1985 yılında üç katlı bier villada, Mersin'de dünyaya geldi. Kendisinden 4 yaş küçük Ceyda Ersoy adında kız kardeşi vardır. İlkokul ve ortaokulu Mersin’de özel Toros Kolejinde ve Liseyi Mersin Sabancı Anadolu Lisesinde okuduktan sonra Ankara‘da Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun oldu . Mezun olduktan sonra bir dönem Ankara Laila’da Halkla ilişkiler müdürü olarak çalıştı.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi alan Esra Ersoy, 2007 Behzat Uygur ve Melike Güner‘in yaptığı “Güzel ve Dahi” adlı yarışma programına katıldı. Programda yaptığı çılgınlıklar, erkeklere çektirdikleri dikkat çekince, dizi projeleri, TV programı sunuculukları, reklam oyunculukları arka arkaya geldi.
Twitter‘da ve YouTube‘da birbirinden seksi klipler ve fotoğraflar yayımladılar. Çoğu kez de yaptıkları projeler, aşkları ya da ilginç açıklamaları gündeme taşıdı onları.
Kardeşi Ceyda Ersoy ile beraber 2008 yılında yapımcılığını Fatih Aksoy, yönetmenliğini Kartal Tibet‘in yaptığı “Hayat Güzeldir” adlı dizi filmde Alp Kırşan, Cem Davran, Begüm Kütük, Merve Sevi ile birlikte oynadılar.
2009 yılında Cine5‘te yaptıkları bir programı açarken “Günaydın cicişler” deyiverdiler. Sonra Okan Bayülgen programında onlara takılırken hep “ciciş” dedi ve “ciciş” olarak kaldılar.
2012 yılında TV8’de yayınlanan ve çekimleri Kenya’da yapılan “Trophy Türk” adlı yarışma programında yer almıştır. Bu programda da kardeşi Ceyda Ersoy ile yer almıştır.
2014 yılında “Şipşak Anadolu” sinema filminde Cengiz Küçükayvaz, Erdal Tosun ile beraber oynadılar.
2014 – Şipşak Anadolu – Sinema Filmi
2011 – Ruffles Reklamı
2009-2010 – Neşeli Günler – Sunucu (Cine 5)
2009-2010 – Burger King Reklamları- Vodafone reklam filmi
2009 – Kandıramazsın Beni Tv Programı (Fox Tv)
2009 – Manga – Klip – Dünyanın Sonuna Doğmuşum
2008 – Çarkıfelek – Hostes (Kanal 1)
2008 – Hürriyet Emlak Reklam Filmi
2008 – Hayat Güzeldir – Dizi Film (ShowTv)
2007 – Güzel ve Dahi (yarışma) (ShowTv)
kaynak:haberler.com
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