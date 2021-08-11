Alp Navruz kimdir,kaç yaşında ve aslen nereli
Yakışıklı oyuncu Alp Navruz Ada Masalı dizisinde hayranlarının karşısına çıktı genç oyuncu Alp Navruz kimdir, nereli ve kaç yaşındadır ?
Yakışıklı oyuncu Alp Navruz Ada Masalı dizisinde hayranlarının karşısına çıktı genç oyuncu Alp Navruz kimdir, nereli ve kaç yaşındadır ?
Alp Navruz 1992 yılında İstanbul’da doğdu. Navruz, 1.85 metre boyunda ve Kova burcu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir’de (TV dizisi) rol aldı 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Ardından halen devam etmekte olan Elimi Bırakma dizisiyle ekrana gelmeye başladı. Alina Boz ile başrolü paylaştığı dizide Cenk Çelen rolü ile çok sevildi.
ALP NAVRUZ'UN DİZİLERİ
Yıl Başlık Rolü Notlar Kanal
2016 Aşk Laftan Anlamaz Cenk Yardımcı Oyuncu Show TV
2016 Arkadaşlar İyidir Berke Yardımcı Oyuncu Show TV
2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları Sinan Egemen Başrol Oyuncu Star TV
2020-2021 Zümrüdüanka Serhat Demirkan Başrol Oyuncu FOX
2021 Menajerimi Ara Kendisi Konuk Oyuncu Star TV
2021- Ada Masalı Poyraz Başrol Oyuncu Star TV
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