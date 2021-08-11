Alp Navruz kimdir,kaç yaşında ve aslen nereli

Yakışıklı oyuncu Alp Navruz Ada Masalı dizisinde hayranlarının karşısına çıktı genç oyuncu Alp Navruz kimdir, nereli ve kaç yaşındadır ?

Kim Kimdir? 11.08.2021, 14:10
Alp Navruz kimdir,kaç yaşında ve aslen nereli

Yakışıklı oyuncu Alp Navruz Ada Masalı dizisinde hayranlarının karşısına çıktı genç oyuncu Alp Navruz kimdir, nereli ve kaç yaşındadır ?

Alp Navruz 1992 yılında İstanbul’da doğdu. Navruz, 1.85 metre boyunda ve Kova burcu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir’de (TV dizisi) rol aldı 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Ardından halen devam etmekte olan Elimi Bırakma dizisiyle ekrana gelmeye başladı. Alina Boz ile başrolü paylaştığı dizide Cenk Çelen rolü ile çok sevildi.

ALP NAVRUZ'UN DİZİLERİ

Yıl    Başlık    Rolü    Notlar    Kanal
2016    Aşk Laftan Anlamaz    Cenk    Yardımcı Oyuncu    Show TV
2016    Arkadaşlar İyidir    Berke    Yardımcı Oyuncu    Show TV
2017-2018    Fazilet Hanım ve Kızları    Sinan Egemen    Başrol Oyuncu    Star TV

2018-2019    Elimi Bırakma    Cenk Çelen    Başrol Oyuncu    TRT 1
2020-2021    Zümrüdüanka    Serhat Demirkan    Başrol Oyuncu    FOX
2021    Menajerimi Ara    Kendisi    Konuk Oyuncu    Star TV
2021-    Ada Masalı    Poyraz    Başrol Oyuncu    Star TV

#Alp Navruz
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