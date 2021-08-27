Abdulhamit Mutlu kimdir?
Abdulhamit Mutlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Abdulhamit Mutlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Kaymakamımız Sayın Abdulhamit MUTLU 1987 yılında Rize’nin Güneysu İlçesinde doğdu.
2013-2017 yılları arasında Adalet Bakanlığında Adalet Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. 2016 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakamlık sınavını kazanarak Samsun Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Trabzon Of ve Bolu Gerede ilçelerinde Kaymakam Refikliği, Balıkesir Manyas ve Sivas Gemerek İlçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptıktan sonra 27.10.2019 tarihinde İlçemizde Kaymakam Vekili olarak göreve başlamıştır.
İngiltere University of Liecester’da 8 ay yabancı dil eğitimi alan Kaymakamımız Abdulhamit MUTLU, orta düzeyde İngilizce bilmektedir.
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