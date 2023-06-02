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Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımına ilişkin noter kurası çekiliş sonuçlarını ilan etti. Van’da daimi işçi kadrolarında istihdam edilecek işçiler için Genel Müdürlükte 30-31 Mayıs 2023 tarihinde yapılan kura çekilişi sonucu asıl ve yedek aday listeleri açıklandı.

Van'dan 6 Bahçıvan, 12 Beden İşçisi, 2 Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü, 3 İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı, 2 İş Makineleri Yağcısı, 2 İşletme Elektronik Bakımcısı, 7 Kar Temizleme Makinesi Operatörü, 1 Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde, 1 Karayolu Bakım İşçisi, 2 Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik), 1 Otomotiv Boya Ustası, 2 Otomotiv Elektrikçisi, 2 Otomotiv Kaportacısı, 3 Otomotiv Mekanikeri, 4 Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı), 7 Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), 2 Sıhhi Tesisatçı, 10 Temizlik Görevlisi, 1 Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü), 2 Yapı Beton-Zemin Malzeme Deneyleri Teknik, 1 Yol Çizgi Makinesi Operatörü, 1 Yükleyici (Loder) Operatörü olmak üzere toplam 74 kişi istihdam edilecek.

74 Kişinin asil listede ismi yayımlanırken, 221 kişinin de yedeklerde ismi yayımlandı.

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Haber: Ömer Bildik