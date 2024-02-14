Meteoroloji tarafından paylaşılan verilere göre, bugün gece saatlerinden itibaren Bitlis'in Mutki ve Hizan ilçeleri, Van'ın güney ilçeleri ve Hakkari ili genelinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışı beklendiği aktarıldı.

Yapılan paylaşımda; “Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi beklenmektedir. Beklenen yağışların bugün (çarşamba) gece saatlerinde Bitlis'in Mutki ve Hizan ilçeleri, Van'ın güney ilçeleri ve Hakkari ili genelinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadiselerinin görüleceği tahmin edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda şöyle denildi; “Bitlis'in Mutki ve Hizan ilçeleri, Van'ın güney ilçeleri ve Hakkari ili genelinde gece saatlerinde beklenen kuvvetli kar yağışlarına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar, görüş mesafesinde azalma, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

VAN’DA BEKLENEN HAVA DURUMU

Meteorolojik tahminlere göre Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde olacak;

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (çarşamba) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 9

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (çarşamba) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 9

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (çarşamba) öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (çarşamba) öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (çarşamba) öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı -4

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (çarşamba) öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (çarşamba) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 9

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (çarşamba) öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10

Gevaş Parçalı ve çok bulutlu, bugün (çarşamba) öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (çarşamba) öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (çarşamba) öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (çarşamba) öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (çarşamba) öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4