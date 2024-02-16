“Kubilay Önay ile Spor Şehrivan Özel Yayını”na katılan iş insanı Zahir Kandaşoğlu, soruları yanıtladığı programda, Van Spor için de çağrıda bulundu.

Van Spor FK, şampiyonluk yolunda önemli bir viraj olarak görülen 26. hafta maçında kendi sahasında 1461 Trabzon FK ile karşılaşacak. Van Spor FK, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, taraftarlar da heyecanla maç saatini bekliyor.

Zorlu maç öncesi iş insanı, VATSO Derneği Başkanı Zahir Kandaşoğlu, il dışındaki iş insanları dahil olmak üzere kentteki tüm Van Spor severleri maça davet etti.

Çağrısının sadece Van’da yaşayanlara değil il dışındaki Vanlı iş insanları ve dernek başkanlarına da olduğunu söyleyen Kandaşoğlu; “Nerede olursanız olun Pazar günü Van Spor maçına gelin. İş insanlarımız gelsin bir prim açıklasın en azından.

Bu maçı alırsak 53 puanımız oluyor, kaybedersek 3. sıraya düşüyoruz. Lütfen ilinize, ilinizin değeri olan Van Spor’a sahip çıkın. Pazar günü çıkın maça gelin. Biz de Van’dakiler olarak gelip statta desteğimizi sunacağız. Öğrenciler gelecek, bay ve bayanlar gelecek. Ben inanıyorum ki Pazar günü statta hiçbir koltuk boş kalmayacak” dedi.

Kandaşoğlu, çağrısının devamında; “İnşallah maçı kazanalım, yine 2. sırada yerimizi koruyalım. Bizim için önemli bir maç, lütfen gelerek destek olalım. Taraftar gruplarına teşekkür ediyorum. Güzel bir maç olsun, rica ediyorum kim olursa, ne olursa olsun hiçbir olumsuz durum yaşamayalım. Bunlar bizim takıma zarar verir. Her şey Van Spor için…” ifadelerini kullandı.

Van Spor FK – 1461 Trabzon FK maçı 18 Şubat 2024 Pazar günü saat 14.00’te Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak.