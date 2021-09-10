Zabıta alımı yapılacak! Zabıta alımları ne zaman başlıyor?

Son zamanlarda artan iş ilanları işsizlerin yüzünü güldürüyor. Zabıta memuru olmak isteyen vatandaşlara güzel bir haber, yurt geneli yapılacak olan personel ilanı alımları hakkında duyuru yapıldı. Peki kimler başvuru yapabilir? Başvurular nereden ve nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? Başvuru için gerekli belgeler neler? İşte detaylar…

Zabıta alımları başvurusu yapmak isteyenler kısa süre sonra başlayacak olan zabıta alımlarını heyecanla bekliyor. Gaziantep Şehitkâmil Belediye Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 50 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. Yurt geneli olacak personel alımı için aranan bazı şartlar bulunmaktadır. Alınacak olan personeller KPSS puanı esas alınarak genel idare hizmetleri bölümünde çalıştırılacaktır.

Adaylarda aranan şartlar neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Yüz kızartıcı suç yada hapis cezası almamış olmak,

Görevini yapmaya herhangi bir engeli bulunmamak,

Erkek adaylar için en az 167 cm boyunda olmak,

Kadınlarda en az 160 cm boyunda olmak,

Boy kilo endeksi orantılı olması,

KPSS P3puanı en az 75 olması,

18 yaşını bitirmiş, 31 yaşından gün almamış olmak,

B sınıfı ehliyet sahibi olmaları,

Şartları aranmakta.

Başvuru için gerekli belgeler:

Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi,

Diploma ve mezuniyet belgesi aslı veya fotokopisi,

KPSS sonuç belgesi,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durum olmadığını gösteren belge,

Sürücü belgesi aslı veya fotokopisi,

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

Nasıl başvuru yapılır?

27 Eylül 2021 tarihinden 01 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Şehitkâmil Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Mücahitler Mh. Ali Fuat Cebesoy Blv. No:4 27090 Şehitkâmil/GAZİANTEP adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.