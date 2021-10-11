Uzman Alımları Ne Zaman Başlıyor? Uzman Erbaş Alımları Nereden Yapılır? Uzman Alımı Şartları Neler? Kimler Uzman Olabilir?

Gençlerin ilgi odağı olan ve heyecanla alımları takip edilen Uzman alımları nasıl olacak ne zaman son gün araştırılıyor. Jandarma Komutanlığı uzman erbaş alımlarına başladı. Peki, uzman erbaş başvuruları ne zamana kadar sürecek? Uzman erbaş başvuru koşulları nelerdir, maaşları ne kadar2022 Jandarma Uzman Erbaş Alımları Başladı! Başvuru Şartları Nelerdir?

Jandarma Uzman Alımları

2022 yılı Jandarma Genel Komutanlığı, sözleşmeli jandarma uzman erbaş alımlarına başladığını açıkladı. Jandarma komutanlığı, başvurular için kılavuz yayınladı. 5 bin sözleşmeli personelin alınacağını açıklayan Jandarma komutanlığına başvurunun nasıl yapılacağı haberimizde yer alıyor. 2022 sözleşmeli jandarma erbaş alımı ne zamana kadar sürecek ve erbaş ücretleri ne kadar? Jandarma erbaş alım şartları neler?

SÖZLEŞMELİ JANDARMA ERBAŞ BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Jandarma komutanlığı sözleşmeli erbaş alımı için başvuruları açtı. Uzun zamandır beklenen sözleşmeli erbaş alım başvuruları nihayet başladı. Bugün başlayan başvurular, 10 Ekim 23.59’a dek sürecek. Başvurmak için ilköğretim, lise, üniversite mezunlarından birisi olmak gerekiyor. Başvurular jandarma komutanlığının kendi sitesinden yapılıyor.

UZBAN ERBAŞ BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Jandarma Komutanlığı, toplamda 5 bin sözleşmeli personelle anlaşacak. 10 Ekim’e kadar devam edecek başvurular sonucunda Jandarma komutanlığı; 3.901 jandarma, 804 lojistik alt branşlı(mesleki nitelikli),250 muhabere, 12 at bakıcısı, 23 bot serdümeni ve 10 havacılık branşından sözleşmeli personel alacak. Kontenjanın yüzde 2’si şehit veya vazife malülü eş ve çocuklarına (100 kişi) ayrılacak. Lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylardan KPSS puanı yüksek olanlardan başlanacak. KPSS sınavının baraj puanı 50 olarak belirlendi. Başvuru yapan adaylar, öğrenim seviyelerine göre tek tercih yapma hakkına sahipler.

ORTAOKUL MEZUNLARI UZMAN ERBAŞ ALIMLARINA BAŞVURABİLİYOR MU?

Lise ve Üniversite mezunları KPSS puanıyla başvurabilirken, ortaokul mezunlarında başvuranlardan yaşı küçük olanlara şans verilecek. Belirtilen kontenjanlardan üst öğrenime ait kontenjanın doldurulmaması halinde boş kalan kontenjanlara sırasıyla Lisans, ön lisans, lise, ortaokul mezunları işe alınacak. KPSS’ye girmeyen ilkokul mezunu adaylar, başvuru kılavuzunda yazan koşullara göre işe alınacak. İlkokul mezunları için sadece beden sınavı bulunuyor.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ MAAŞLARI NE KADAR?

Uzman erbaşlar belirtilen kriterleri taşıdıklarında, eğitimleri doğrultusunda uzman çavuş rütbesiyle göreve başlamaktadır. Doğu veya Güney Doğu bölgesinde görev yapan uzman çavuşlar 6500 – 8000 TL arası maaş alırken, en düşük uzman çavuş maaşıysa 3100 TL olarak belirlendi. Uzman erbaşlar, TSK ve Jandarma Komutanlığına bağlı sözleşmeli personel olarak çalışırlar. Maaşlar 2021 yılını kapsıyor.

Bu bilgiye ek olarak görev yapılan bölgeye göre 1.000 ve 2 bin lira arasında değişkenlik gösteren tazminat ödemesi de yapılıyor. Uzman erbaş olarak 25 yıl süresince hizmette bulunup 1’inci derece ve 4’üncü kademeden emekli olanlaraysa bugün itibari ile 4 bin 28 lira maaş ödemesi yapılıyor En düşük emekli maaşı da 3 bin 400 lira seviyelerinde bulunuyor

kaynak:haber365