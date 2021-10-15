Türk Telekom Personel Alımları Başladı Mı?

Türk Telekom personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru koşulları nelerdir? Kimler başvuru yapabilir? Başvuru koşulları nelerdir? Personel alımı sayıları nedir? Ayrıntı detayları haberimizde..

Türk Telekom Birçok Şehirde 3000-4000 TL Maaşla Personel Alımı Yapacak! Başvuru Koşulları Neler

Türk Telekom pek çok ilde 3000-4000 TL maaşla personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İki ilde bulunan Türk Telekom merkezlerine yapılacak personel alımlarının beraberinde Assist aracılığı ile 16 şehirde personel alımı yapılacağı ifade edildi. Bu kapsamda Türk Telekom, Assist ile imzaladığı anlaşmada, çağrı merkezlerine 1600 personel alımı yapacağını açıkladı. Diğer bir taraftan da kariyer üzerinden yayımlanan ilanda Türk Telekom, kendi bünyesi altında istihdam etmek üzere 2 kadroya personel alımı yapacağını da belirtti. Detaylar haberimizde sizlerle..

Türk Telekom farklı şehirlerde çalıştırmak üzere personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İki farklı ilde bulunan Türk Telekom merkezlerine gerçekleştirilecek personel alımlarının beraberinde Assist aracılığıyla 16 şehirde personel alımı olacak.

Türk Telekom Personel Alımı Koşulları Neler?

Kariyer üzerinden yayımlanan ilan içerisinde Türk Telekom, kendi bünyesi altında istihdam etmek üzere 2 kadroya personel alımı yapacağını belirtti. Alım gerçekleştirilen kadrolar ve koşullar şu şekilde sıralandı:

İletim Sistemleri Teknik Personeli!

- Meslek Yüksek Okullarının Elektrik, Bilgisayar ve Elektrik Elektronik bölümlerinden bir tanesinden mezun olmak,

- İletişim sistemleri operasyonunu Mobil RAN sistemleri için yapmak,

- Network sistemlerine ait altyapı ve uygulamaların 7/24 temeline göre Hata ve Performans yönetimini gerçekleştirmek,

- Kaynakların alarm, olay ve kalite/performans metriklerini takip etmek,

- Alarmların sebep olabileceği arızaları tespit etmek ve kök sebep için gerektiğinde arıza iş emrini oluşturmak,

- Arıza iş emirlerini yönetim sistemlerini kullanarak çözüme kavuşturmak arızaları ekiplerine ya da fiziksel müdahale gerektiren durumlarda Saha Operasyon Ekiplerine yönlendirmek ve çözümü izlemek,

- Arıza bildirimleri için çözüm aktivilerini yapmak ve arıza çözümünü izlemek,

- Önemli şebeke arızalarında yönetici bildirimlerinde bulunmak,

- Microsoft Office uygulamalarını kullanmasını bilen,

- Ekip çalışmasına yatkın olan ve gelişime açık,

- 7/24 Esasına dayalı vardiyalı bir şekilde çalışabilecek

Veri Merkezi Altyapı Operatörü!

- En az 5 seneyi Kritik Tesis ya da Vergi Merkezlerine bulunmak üzere, 10 senelik ispat edilebilir tecrübe sahibi olmak,

- Veri Merkezi elektrik üretim ve dağılımı, elektrik sistemleri, pano, jeneratör, OG, AKÜ, topraklama ya da soğutma sistemleri (chiller, HVAC vb.) işletmesi ya da bakımı hususunda bilgi sahibi olmak,

- Yapısal kablolama kurulum ve işletimi hususunda tecrübe sahibi olmak,

- Yangın algılama ve söndürme sistemleri, işletme ve bakımı hususunda bilgiye sahibi olmak,

- Bina Yönetim Sistemlerinde tecrübeli olmak,

- Elektronik Kontrol Sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

- Meslek Yüksekokullarının Elektrik, Makine, İklimlendirme ve Soğutma, Elektrik-Elektronik bölümlerinin bir tanesinden mezun olmak,

- 7/24 Vardiyalı operasyon tecrübesi bulunmak,

- Askerliğini bitirmiş ya da muaf olmak,

- Microsoft Ofis uygulamalarında tecrübe sahibi olmak,

- B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak

Nasıl Başvuru Yapılır?

İlana başvuruda bulunmak isteyen adayların yukarıda belirttiğimiz sayfaya girerek başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

kaynak:haber365