TARIMAŞ personel alımları başladı mı? başvurular nasıl yapılır?

Bursa TARIMAŞ’ta farklı kadrolarda istihdam edilecek 231 personel alınacaktır.

Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi, Çevre Mühendisi, Biyolog, Kimya Mühendisi (13 Personel)

Biyosidal ürün uygulamalarında mesul müdürlük sertifikası

En az 3 yıllık saha tecrübesi.

Üniversitelerin hekim, veteriner hekim, eczacı, kimyager, mühendis (kimya, ziraat, çevre, gıda, su ürünleri, tütün teknolojisi), biyoloji alanında lisans veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veya doktora diplomasına sahip olunması

En az B sınıfı ehliyeti olmak. (Aktif araç kullanabilen)

Tertip, düzen, disiplinli çalışma.

Kimyasal toz, tüy döküntülerine alerjisi olmamalıdır.

Planlı, organize ve hızlı

Sorumluluk bilinci yüksek

Yoğun iş temposuna, vardiya sistemine ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen.

Biyosidal Ürün Uygulayıcısı, İlaçlama Personel (204 Personel)

En az ilkokul mezunu olmak.

En az B sınıfı ehliyeti olmak. (Aktif araç kullanabilen)

Biyosidal Ürün Uygulayıcısı sertifikası almış olmak.

Tertip, düzen, disiplinli çalışma.

Kimyasal toz, tüy döküntülerine alerjisi olmamalıdır.

Planlı, organize ve hızlı

Sorumluluk bilinci yüksek

Yoğun iş temposuna, vardiya sistemine ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen.

Biyosidal Ürün Uygulayıcısı, Engelli-İlaçlama Personel (7 Personel)

En az ilkokul mezunu olmak.

En az %40 engelli raporuna sahip olmak.

Biyosidal Ürün Uygulayıcısı sertifikası almış olmak.

Tertip, düzen, disiplinli çalışma.

Kimyasal toz, tüy döküntülerine alerjisi olmamalıdır.

Planlı, organize ve hızlı

Sorumluluk bilinci yüksek

Yoğun iş temposuna, vardiya sistemine ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen.

Sokak Hayvanı Toplama ve Bakım Personeli (7 Personel)

Hayvanlardan korkmayan

Gerekli hayvan sevk ve idare becerisine sahip olmak

Bakım, besleme konusunda kabiliyetli olmak

Tertip, düzen, disiplinli çalışma.

Kimyasal toz, tüy döküntülerine alerjisi olmamalıdır.

Planlı, organize ve hızlı

Sorumluluk bilinci yüksek

Yoğun iş temposuna, vardiya sistemine ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen

Çalışma Tipi: Belirli Süreli Sözleşmeli

Çalışma Süresi: 6 Gün

Çalışma Adresi: Yolçatı Mah. Hal Yolu Cad. No:2/1 Nilüfer/Bursa

Başvuru Tarihleri: 27.01.2022-30.01.2022

Başvuru Adresi: Yolçatı Mah. Hal Yolu Cad. No:2/1 Nilüfer/Bursa

Görüşme Günü: 31.01.2022

Başvuru için gerekli belgeler

Sabıka kaydı

CV

kaynak:kamu bülteni