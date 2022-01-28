TARIMAŞ personel alımları başladı mı? başvurular nasıl yapılır?
Kurum ve kuruluşların personel alımları devam ediyor. TARIMAŞ 231 personel alımı yapacağını duyurdu. İşte detaylar
Bursa TARIMAŞ’ta farklı kadrolarda istihdam edilecek 231 personel alınacaktır.
Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi, Çevre Mühendisi, Biyolog, Kimya Mühendisi (13 Personel)
Biyosidal ürün uygulamalarında mesul müdürlük sertifikası
En az 3 yıllık saha tecrübesi.
Üniversitelerin hekim, veteriner hekim, eczacı, kimyager, mühendis (kimya, ziraat, çevre, gıda, su ürünleri, tütün teknolojisi), biyoloji alanında lisans veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veya doktora diplomasına sahip olunması
En az B sınıfı ehliyeti olmak. (Aktif araç kullanabilen)
Tertip, düzen, disiplinli çalışma.
Kimyasal toz, tüy döküntülerine alerjisi olmamalıdır.
Planlı, organize ve hızlı
Sorumluluk bilinci yüksek
Yoğun iş temposuna, vardiya sistemine ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen.
Biyosidal Ürün Uygulayıcısı, İlaçlama Personel (204 Personel)
En az ilkokul mezunu olmak.
En az B sınıfı ehliyeti olmak. (Aktif araç kullanabilen)
Biyosidal Ürün Uygulayıcısı sertifikası almış olmak.
Tertip, düzen, disiplinli çalışma.
Kimyasal toz, tüy döküntülerine alerjisi olmamalıdır.
Planlı, organize ve hızlı
Sorumluluk bilinci yüksek
Yoğun iş temposuna, vardiya sistemine ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen.
Biyosidal Ürün Uygulayıcısı, Engelli-İlaçlama Personel (7 Personel)
En az ilkokul mezunu olmak.
En az %40 engelli raporuna sahip olmak.
Biyosidal Ürün Uygulayıcısı sertifikası almış olmak.
Tertip, düzen, disiplinli çalışma.
Kimyasal toz, tüy döküntülerine alerjisi olmamalıdır.
Planlı, organize ve hızlı
Sorumluluk bilinci yüksek
Yoğun iş temposuna, vardiya sistemine ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen.
Sokak Hayvanı Toplama ve Bakım Personeli (7 Personel)
Hayvanlardan korkmayan
Gerekli hayvan sevk ve idare becerisine sahip olmak
Bakım, besleme konusunda kabiliyetli olmak
Tertip, düzen, disiplinli çalışma.
Kimyasal toz, tüy döküntülerine alerjisi olmamalıdır.
Planlı, organize ve hızlı
Sorumluluk bilinci yüksek
Yoğun iş temposuna, vardiya sistemine ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen
Çalışma Tipi: Belirli Süreli Sözleşmeli
Çalışma Süresi: 6 Gün
Çalışma Adresi: Yolçatı Mah. Hal Yolu Cad. No:2/1 Nilüfer/Bursa
Başvuru Tarihleri: 27.01.2022-30.01.2022
Başvuru Adresi: Yolçatı Mah. Hal Yolu Cad. No:2/1 Nilüfer/Bursa
Görüşme Günü: 31.01.2022
Başvuru için gerekli belgeler
Sabıka kaydı
CV
kaynak:kamu bülteni
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|21
|48
|2. 1461 Trabzon FK
|21
|43
|3. Sivas Belediyespor
|21
|40
|4. Afjet Afyonspor
|20
|37
|5. Bodrumspor
|21
|37
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|21
|37
|7. Somaspor
|20
|35
|8. Çorum FK
|21
|34
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|20
|32
|10. Ankaraspor
|21
|31
|11. Serik Belediyespor
|21
|29
|12. İnegölspor
|21
|27
|13. Diyarbekirspor
|21
|25
|14. Etimesgut Belediyespor
|21
|25
|15. Turgutluspor
|21
|23
|16. Adıyaman FK
|20
|19
|17. Sarıyer
|21
|18
|18. Ergene Velimeşespor
|21
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|21
|12
|20. Niğde Anadolu FK
|21
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12