Kızılay personel alımları başladı mı? Başvuru şartları nelerdir? 2022
Kızılay personel alımları başladı. Kızılay'ın 4 şehirde personel alımı yapılacağı duyuruldu.
Kızılay resmi internet sitesinden personel alımına başladı. Başvurular online olup hem ilköğretim hem de lisans mezunlarına yönelik kadrolar açılmıştır. Alınacak adaylar İstanbul, Ankara, Bursa ve Kayseri’de istihdam edilecektir. Ayrıca Kızılay, stajyer alımı içinde başvuru ekranını açtı.
2022 Yılı Kızılay Personel ve Stajyer Alımı
Hangi kadrolara personel alınacak?
- Stajyer (2022),
Üniversitelerin; Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Grafik Tasarım, İletişim, Yeni Medya, Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans bölümlerinde öğrenimine devam eden,
Üniversitelerin; Bilişim / Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Teknolojisi ön lisans bölümlerinde öğrenimine devam eden,
Liselerin; Bilişim Teknolojileri bölümünde öğrenimine devam eden,
***Mezun adaylar kabul edilmemektedir.
- Stratejik Planlama ve Proje Yönetim Koordinatörü,
Üniversitelerin tercihen mühendislik bölümlerinden(Endüstri, işletme müh.) mezun,
- Kurumsal Risk Yönetim Koordinatörü,
Lisans, tercihen yüksek lisans mezunu (Endüstri müh., İşletme müh., İktisat, İşletme, Maliye, İstatistik vb.)
- E - Öğrenme Ürün ve Sistemleri Uzmanı,
Lisans mezuniyeti (Tercihen Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri / Öğretmenliği bölümleri),
- Doktor - Radyoloji Uzmanı,
İlgili branşta uzmanlığını tamamlamış,
- Doktor - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı,
İlgili branşta uzmanlığını tamamlamış,
- Doktor - Psikiyatri Uzmanı,
İlgili branşta uzmanlığını tamamlamış,
- Doktor - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı,
İlgili branşta uzmanlığını tamamlamış,
- Doktor - Üroloji Uzmanı,
İlgili branşta uzmanlığını tamamlamış,
- Doktor - Göz Hastalıkları Uzmanı,
İlgili branşta uzmanlığını tamamlamış,
- Doktor - Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı,
İlgili branşta uzmanlığını tamamlamış,
- Araç Sevkiyat Personeli,
En az İlköğretim tercihen Lise mezunu,
- Operasyon Uzmanı,
Lisans mezuniyeti, (İİBF, Mühendislik, Lojistik Yönetimi bölümleri) Tercihen Lojistik, Endüstri, Çevre, Tekstil mühendisliği mezunu,
kaynak:kamu bülteni
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|20
|48
|2. 1461 Trabzon FK
|20
|40
|3. Sivas Belediyespor
|20
|37
|4. Afjet Afyonspor
|20
|37
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|20
|36
|6. Somaspor
|20
|35
|7. Bodrumspor
|20
|34
|8. Çorum FK
|20
|34
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|20
|32
|10. Ankaraspor
|20
|30
|11. Serik Belediyespor
|20
|29
|12. İnegölspor
|20
|27
|13. Diyarbekirspor
|20
|25
|14. Etimesgut Belediyespor
|20
|24
|15. Turgutluspor
|20
|22
|16. Adıyaman FK
|20
|19
|17. Sarıyer
|20
|15
|18. Ergene Velimeşespor
|20
|15
|19. Kahramanmaraşspor
|20
|11
|20. Niğde Anadolu FK
|20
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|22
|51
|2. Konyaspor
|21
|42
|3. Fenerbahçe
|22
|36
|4. Alanyaspor
|22
|35
|5. Beşiktaş
|22
|35
|6. Hatayspor
|22
|35
|7. Başakşehir
|21
|34
|8. Adana Demirspor
|22
|34
|9. Kayserispor
|22
|31
|10. Gaziantep FK
|21
|31
|11. Sivasspor
|22
|30
|12. Karagümrük
|22
|30
|13. Galatasaray
|22
|27
|14. Giresunspor
|22
|26
|15. Kasımpaşa
|22
|24
|16. Göztepe
|22
|24
|17. Antalyaspor
|22
|23
|18. Rizespor
|22
|21
|19. Altay
|22
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|20
|42
|3. Erzurumspor
|20
|38
|4. Eyüpspor
|20
|36
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Adanaspor
|20
|32
|8. Samsunspor
|19
|30
|9. Tuzlaspor
|20
|27
|10. Gençlerbirliği
|20
|26
|11. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|20
|23
|16. Altınordu
|20
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|23
|44
|4. West Ham United
|22
|37
|5. Tottenham
|19
|36
|6. Arsenal
|20
|35
|7. M. United
|21
|35
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|21
|29
|10. Leicester City
|19
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|22
|23
|15. Leeds United
|20
|22
|16. Everton
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11