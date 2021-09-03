Kadın ve Erkek İmam Gassal alımı ilanı! Gassal maaşları ne kadar 2021

Emekliliğe hak kazanmamış olmak.

Emekliliğe hak kazanmamış olmak.

Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak.

Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak.

Esnek ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlamak.

Esnek ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlamak.