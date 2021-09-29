JÖH PÖH alımı ne zaman olacak? Nasıl JÖH, PÖH olunur?

JÖH ve PÖH alımı için açıklama yapıldı. JÖH olm adayak isteyenler dikkat! Bini aşkın özel harekat branşı için alımı hakkımda araştırma yapıyor.

Öncelikle yakın zamanda PÖH alımı olmayacağını belirtmek isteriz. EGM bünyesinde çalışan yeteri kadar özel harekatçı olduğu Bakan Soylu tarafından belirtildi. Bu sebeple yakın tarihte özel harekat polisi için alım yapılması beklenmiyor.

PÖH için alım yapılmadığı belirtilirken JÖH alımı için gerekli şartların saplanması açıklandı. JÖH alımı hakkında ayrıntılı bilgiler vereceğiz. Aynı zamanda JÖH alımı Jandarma branşları içerisinde gerçekleşmektedir. Dolayısı ile özel harekatçı olmak için Subay, Astsubay ve Uzman Erbaş olmanız gerekiyor. Bu branşlar içerisinden alım yapılmaktadır. 2021 JÖH alımı hakkında merak edilenler aşağıda yer alıyor.

Jöh Alımı Hakkında Bilgi

Öncelikle Jandarma özel harekat alımları doğrudan yapılmıyor. Jandarma branşı içerisinde Astsubay, Subay ve Uzman Erbaş arasında alım yapılıyor. Dolayısı ile JÖH olmak isteyen adaylar Jandarma tarafından yapılan personel alımı başvurusu yaparak Jandarma bünyesine girebilir. Jandarma branşları olan Uzman Erbaş, Astsubay ve Subay olan adayların hepsi dönem dönem düzenli olarak özel harekatçı alımlarına başvuru yapabilir.

JÖH olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuluyor. Konu ile ilgili önemli açıklamalar yapıldı. Yapılan bu açıklama da adayların en az ilkokul mezunları içerisinde uzman erbaş alımı için başvuru yapılması gerektiği belirtildi. 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı yaparak kazanan adayların sonrasında meslek içerisinde özel harekat alımı için başvuruda bulunması gerekmektedir. Bunların yanı sıra JÖH alımı şartlarına adayların uygun olması gerekmektedir.

Kaynak:kamupersonelialim.com