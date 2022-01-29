İşkur üzerinden duyuruldu! 2 binin üzerinde işçi alımı yapılacak

İşkur Üzerinden Duyurdular Kurum Dışı 2.000’ in üzerinde İşçi Alımı Yapılacak

32 şehre personel alımı

Personel alacak illerin listesi

Afyonkarahisar, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Erzurum, Aydın, Çanakkale, Eskişehir, Sivas, Giresun, Uşak, Tekirdağ, Kütahya, Kahramanmaraş, Antalya, Şırnak, Manisa, Muğla, Burdur, Denizli, Şanlıurfa, Kırklareli, Kocaeli, Ankara, Karabük, Yalova, Edirne, Diyarbakır, Zonguldak.

Başvuru yapacak adaylar içerisiden en az ilkokul mezunu olmak gerekiyor. Geçici ve daimi kadrolarda personeller istihdam edilecek.

Başvurular şahsen veya online yapılacaktır.

Aşağıda istihdam edecek kurumlar ve son başvuru tarihleri belirtilmektedir. İlan detayları için de sayfasının sonundaki bağlantıya tıklayabilirsiniz

- İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 31.01.2022

- İzmir İzelman Gen. Hiz. Otopark Eğt. Sağ. Hizm. Tic. A.Ş. 07.02.2022

- İstanbul Metro İstanbul A.Ş. 05.02.2022

- Kayseri İncesu OSB Müdürlüğü 08.02.2022

- İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 11.02.2022

- Erzurum Ilıca Termal İnş. Taah. Enerji Tur. Hizm. Alımı Taş. Mad. San. ve Tic. A.Ş. 31.03.2022

- İstanbul Boğaziçi Yönetim A.Ş. 01.02.2022

- İstanbul Mercan Köşk Turz. Org. İnş. İşlt. Tic. A.Ş. Engelli Alım İlanı 11.02.2022

- Aydın Arya Turistik Tesisleri A.Ş. 31.01.2022

- Sivas İmranlı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 30.01.2022

- Giresun Şebinkarahisar SYDV 03.02.2022

- Uşak Eşme SYDV 01.02.2022

- Tekirdağ Ebsan İnş. Ulş. San. Tic. A.Ş. 30.01.2022

- Kütahya Belde Mühendislik İnş. A.Ş. 31.01.2022

- Kütahya Simpaş Turz. A.Ş. 31.01.2022

- Kahramanmaraş AKBEL Toprak Ürün. Tem. Hizm.San. Tic. A.Ş. 02.02.2022

- İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 31.01.2022

- Antalya Kaş Likya Turz. İnş. Gıd. Tem. Taş. Mad. Tic. Ltd. Şti. 04.02.2022

- Şırnak İl Özel İdaresi Personel A.Ş. Eski Hükümlü ve Engelli Personel İlanı 04.02.2022

- İzmir Urit Urla İnş. Turz. İns. Kayn.San. Tic. Ltd. Şti. 01.02.2022

- İzmir İzenerji İnsan Kayn. Bak. Onarım Ener. Güv. San. Tic. A.Ş. 29.01.2022

- Muğla MUTTAŞ Kent Hiz. İnş. Tur. Taş. Tic. İşlt. İlt. San. ve Tic. A.Ş. 31.01.2022

- Afyonkarahisar Gömü Beld. Pers. Ltd. Şti. 31.01.2022

- Burdur Bucak Beld. Akaryakıt Hiz. Tic. A.Ş. 31.01.2022

- Bursa Kesbeltaş Tic. A.Ş. 30.01.2022

- Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San.Tic. A.Ş. 31.01.2022

- Şanlıurfa Halfeti Belediyesi Per. Ltd. Şti. 01.02.2022

- Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Tem. Gıda Taş. San. Tic. Ltd. Şti. 31.01.2022

- Adana Feke Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 31.01.2022

- İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 29.01.2022

- Uşak Karbel Ener. İnş. Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 31.01.2022

- İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 29.01.2022 (1)

- Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 01.02.2022

- Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş. 29.01.2022

- Erzurum iPasin Ovası Belediyeler Birliği 03.02.2022

- Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 04.02.2022

- İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 31.01.2022

- Afyonkarahisar İSJET Jeotermal San. Tic. A.Ş. 02.02.2022

- Kocaeli Nazende İşletmecilik Gıda Ltd. Şti. 31.01.2022

- Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 07.02.2022

- İzmir İzdoğa Tic. San. A.Ş. 02.02.2022

- Bursa TARIMAŞ San. Tic. A.Ş. Engelli Personel Alım İlanı 30.01.2022

- İstanbul BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. 03.02.2022

- Burdur Çavdır Temizlik Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 11.02.2022

- Bursa Gemtaş Gemlik İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 30.01.2022

- İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 31.01.2022

- İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 31.01.2022 (1)

- Bursa TARIMAŞ San. Tic. A.Ş. Engelli ve Normal Personel Alım İlanı 30.01.2022

- İstanbul İsttelkom Elektronik Haberleşme ve Alt Yapı Hizmetleri San. Tic. A.Ş. 20.02.2022

- İstanbul İsttelkom Elektronik Haberleşme ve Alt Yapı Hizmetleri San. Tic. A.Ş. 31.01.2022

- Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Per. A.Ş. Engelli Uzman Yardımcısı İlanı 25.02.2022

- Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Per. A.Ş. Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı İlanı 18.02.2022

- Zonguldak Çaybel İmar İnş. Kült. Turz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 31.01.2022

- Aydın Ege Et Mamülleri Yem ve Yağ. San. Tic. A.Ş. 29.01.2022

- Manisa Soma Bel İnş. Mad. Tar. Gıda Sağ. Eml. San.Tic. A.Ş. 31.01.2022

- İzmir İBB Grand Plaza Gıda Turz. İşlt. A.Ş. 02.02.2022

- Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 01.02.2022

- İstanbul Kartursaş San. Tic. A.Ş. 30.01.2022

- Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 29.01.2022

- Çanakkale Bayramiç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 03.02.2022

- Eskişehir Halk Ekmek Tic. A.Ş. 15.02.2022

- Karabük Belediyesi Personel A.Ş. 31.01.2022

- Yalova Subel Per. Ltd. Şti. 31.01.2022

- Çanakkale Eceabat Bel. Taş. Hafr. Pet. San. Tic. Ltd. Şti. 03.02.2022

- Edirne Enez SYDV 02.02.2022

- Eskişehir Alpubel Enj. Ürt. Tar. Hay. Ulaş. İnş. San. A.Ş. 02.02.2022

- Sivas Erbelsan Turz. İnş. Tic. San. Ltd. Şti. 01.02.2022

- Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 02.02.2022

- Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş. 31.01.2022

- İzmir İzenerji İns. Kayn. Bak. Onar. Ener. Güv. San. Tic. A.Ş. 02.02.2022

- Diyarbakır Bismil SYDV 02.02.2022

- İstanbul GOPKENT Yönetim A.Ş. 30.01.2022

- İstanbul Küçükçekmece İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 30.01.2022

- İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 04.02.2022

- İzmir Kiraz SYDV 08.02.2022

- İstanbul Bakırköy Per. Hizm. Ltd. Şti. 28.02.2022

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