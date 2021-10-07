İşkur Personel Alımları Var Mı? İşkur Başvuru Şartları Neler?

Birçok vatandaşın beklediği işkur alımları başladı mı? Peki şartları neler? Kimler başvuru yapabilir? Tüm merak edilenler ayrıntınlarıyla haberimizde...

İŞKUR MEK İEP 11 Şehir Personel Alımı Duyurusu

İŞKUR üzerinden 2 farklı program üzerine personel alımları yapılacak. Paylaşılan ilanlarda İEP ve MEK kamu personeli alımı yapacak!

İŞKUR ilanları üzeri iş arayanlar için işçi alımları yapılacak. Paylaşılan ilanlarda çok sayıda şehirlere kamu personeli alımı ve işçileri alımları yapılacak. İŞKUR Mesleki Eğitim Kurumları ve İŞKUR İEP İşbaşı Eğitim Programlarına kamu personeli alımlar gerçekleştirilecektir.

Alım Yapacak Şehirler Hangileri?

Alımı yapılacak şehirler olarak Düzce, Burdur, Batman, Kocaeli, Elazığ, Malatya, Adana, Sivas, Denizli, Kırşehir ve son olarak Tunceli olmak üzere toplamda 11 farklı şehre kamu işçisi ve personeli alımları yapılacağı İŞKUR tarafından ilana çıkarıldı.

Hangi Unvanlarda Alım Olacak?

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi, Doğalgaz Kalorifer ataşçisi, satış temsilcisi, konfeksiyon işçisi ve diğer unvanlarda, İŞKUR MEK ve İEP kamu personeli alımı yapacak.

Kabul Edilenlere Ödenecek Tutar Ne Kadar?

Günlük ortalama 108-105 TL ödeme yapılacak. Kadınların bakacakları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi ek olarak sağlık sigorta primi ve İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi kurum tarafından iş süresince karşılanacaktır.

Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Bu ilana kayıtlı olan işsiz olan kişiler başvuruda buluna bilecektir. 15 yaşını tamamlamış ve daha büyük olan kişiler ilana başvuru yapabilecektir. İşveren kişinin herhangi bir akrabası olmamak gerekiyor.

İlanlar yayınlanmadan 3 aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmaması gerekiyor.

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olan kişiler ilana başvuru yapacaklardır.

Nasıl Başvurulur?

İEP ve MEK ilanları başvuru yapacaklar için başvurular da aranan şartları sağlayan kişiler yayınlanan ilanların bulunduğu şehirlerin il müdürlüklerinde bulunan İŞKUR il müdürlüklerine şahsen müracaatlar yapılacaktır. Adaylar aşağıda bulunan link adresini kopyalayıp yeni sayfada açarak başvuru yapabilirler.

kaynak:kamu personel alımları