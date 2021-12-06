Fırat Üniversitesi personel alımları başladı mı? Fırat Üniversitesi personel alımı ilanı

Kurumlar personel alımı yapmaya devam ediyor. Peki hangi kurumların personel alımları devam ediyor. Kurumların personel alımı şartları koşulları nelerdir?

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz birimlerinde görevlendirilmek

üzere KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacak olup,

ilgililerin ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır.

1-Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde

belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise

muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı

yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

2-Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi

esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya

sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi

halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,

3-2020 KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak,

4-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Not: Atanmaya hak kazanan adayların yapılacak arşiv araştırmasından sonra ihtiyaca

binaen hemen göreve başlatılacağından, göreve başlamasına engel bir durumunun bulunmaması

gerekir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1-Başvurular http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır.

Adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, tercih edecekleri pozisyon

için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması

gerekmektedir. Sistemde başvuru işlemi tamamlanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

2-Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak, bu şekilde başvuru yapan aday

olması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3-Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla

pozisyona başvuru yapamayacaktır.

4-Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile

alınacak olup, tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması

durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

5-Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak

olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda

başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

6-Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde

yapılabilecektir.

kaynak:kamu alımları