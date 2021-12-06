Akdeniz Üniversitesi personel alımları başladı mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımları sürüyor. Personel alımı ilanlarını merakla takip edenler başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyorlar. Peki başvurular ne zaman başlayacak? Başvuru şartları nelerdir?

Kamu Alımları 06.12.2021, 11:18
Akdeniz Üniversitesi personel alımları başladı mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımları sürüyor. Personel alımı ilanlarını merakla takip edenler başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyorlar. Peki başvurular ne zaman başlayacak? Başvuru şartları nelerdir?

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

SÖZLEŞMELİ (657 S.K. 4/B) PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle Üniversitemiz
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Başhekimliği ve Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilmek
üzere KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 28 (yirmisekiz) adet
sözleşmeli personel alınacaktır.

A- GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

4) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.

5) Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93), puanı esas alınacaktır.
Hemşire adayların 50 (elli) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir.
Hemşire dışında kalan diğer unvanlar için ise 60 (altmış) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir.

6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7) Son 1 (bir) yıl içerisinde 657 sayılı Yasa’nın 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam
edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

8) Başvuracak adayların başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması
 ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

9) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1) Yukarıda belirtilen pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ (HASTANE) BAŞHEKİMLİĞİ için http://mobil.hastane.akdeniz.edu.tr/personelkayit , DİŞ
HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ için https://disbasvuru.akdeniz.edu.tr/ web adreslerinden başvuru yapılacak pozisyon
için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

2) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır.

3) Sınav Sonuç Belgesi, ÖSYM web servisleri aracılığı ile barkodlu üretilmeli ve sisteme bu belge orijinal formatında
yüklenmelidir, bu belgede KPSS puan türü, yılı ve puanı açıkça görülmelidir. Adayların KPSS puan türünün tercih
edilen pozisyon için belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi
değerlendirmeye alınmayacaktır.

4) Adli Sicil Kaydı belgesi E-Devlet üzerinden resmi kurum-devlet memuriyeti seçenekleri ile barkodlu üretilmeli ve
bu belge orijinal formatında yüklenmelidir.

5) Mezuniyet belgesi E-Devlet üzerinden barkodlu üretilmeli ve bu belge orijinal formatında yüklenmelidir. Mezun
olunan bölüm / programın başvurulan pozisyona uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye
alınmayacaktır.

6) Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi yaparak başvurularının tamamlanıp
tamamlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.

7) Başvurusu “Başvuru onay işleminiz tamamlanmıştır” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye
alınmayacaktır.

8) İlanda yer alan şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

9) Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde
yapılabilecektir.

10) Online başvurular dışında şahsen, posta ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

11) Online Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği
sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri
yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

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