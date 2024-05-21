İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesine neden olan helikopter kazasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sinyal sisteminin kapalı olduğunu veya helikopterde bu sistemin bulunmadığını tespit ettik. Normalde sinyaller bize ulaşmalıydı ama ulaşmadı," dedi.

Reisi'nin Helikopter Kazasıyla İlgili Şok Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu toplam 9 kişinin ölümüne yol açan helikopter kazası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "Ne yazık ki sinyal sisteminin kapalı olduğu ya da helikopterde bu sistemin bulunmadığı görüldü," dedi.

"Helikopterin Sinyal Verip Vermediğini Takip Ettik"

Bakan Uraloğlu, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da içinde bulunduğu helikopter kazasıyla ilgili soruları yanıtladı.

"Helikopterin düştüğü alan bizim deniz ve hava arama kurtarma sorumluluk bölgemiz içerisinde olduğu için, tüm hava ve deniz araçlarının sinyallerini takip ediyoruz," diyen Uraloğlu, "İlk olarak helikopterin sinyal verip vermediğini kontrol ettik. İran ile hemen iletişime geçtik fakat sinyal sisteminin kapalı veya helikopterde bu sistemin bulunmadığını tespit ettik. Normalde bu sinyaller bize ulaşmalıydı ama ulaşmadı," şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu'ndan Helikopter Kazasıyla İlgili Açıklamalar

İran'dan gelen bilgiler doğrultusunda Milli Savunma ve İçişleri bakanlıkları, Genelkurmay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlıklarıyla iş birliği yaparak sürece katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Uraloğlu, "Bu tür kazalar gerçekten üzücü. Hava güvenliği ve seyrüsefer araçlarının emniyeti ne kadar önemli, hava şartlarının mutlaka dikkate alınması gerektiğini bir kez daha gördük. Sayın Reisi'ye Allah'tan rahmet, İran halkına başsağlığı diliyorum," dedi.

İran'daki Helikopter Kazası ve Sonrası

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında bir baraj açılış törenine katıldı. Dönüş yolunda Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililerle birlikte helikopter kazası geçirdi. İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. İranlı ekipler kazadan kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin Helikopterinin Sinyal Sistemi Kapalıydı

Reisi'nin hayatını kaybetmesinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi. İran Anayasası'na göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor. İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.