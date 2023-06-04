NO: 34878982

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİRUZKÖY BULVARI, KÖROĞLU, MAREŞAL sk / ÜNİVERSİTE mah KARADUT, MAREŞAL sk bölgelerinde 05/06/2023 09:00:00 - 05/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34880562

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 903., 904., 912., 916., 923., 940., OSMAN GAZİ, ÇARŞI sk bölgelerinde 05/06/2023 00:01:00 - 05/06/2023 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34876616

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 05/06/2023 09:00:00 - 05/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34875577

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah BAŞAK 1, CİHAN, FATİH, GÖKNAR, GÜVEN, HENDEK, KAYNARCA, NENEHATUN, OSMANCIK, YILDIRIM BEYAZIT, ZİLE, ÇAKMAK sk / ÇOBANÇEŞME mah ALADAĞ, ERGENE, FATİH, MİMARSİNAN 1, RÜSTEMPAŞA sk bölgelerinde 05/06/2023 09:00:00 - 05/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34879397

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ŞAHİNTEPE mah sk bölgelerinde 05/06/2023 00:01:00 - 05/06/2023 02:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34879411

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ŞAHİNTEPE mah sk bölgelerinde 05/06/2023 00:01:00 - 05/06/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34879413

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ŞAHİNTEPE mah sk bölgelerinde 05/06/2023 00:01:00 - 05/06/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34875477

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DERİCİLER D BLOK sk / TERAZİDERE mah DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR sk / VATAN mah 29 EKİM, AKINCILAR, AR, ELMAS, SERAP, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 05/06/2023 00:01:00 - 05/06/2023 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34875478

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah PLEVNE sk / VATAN mah AKINCILAR, AR, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, HANEDAN, HANIMELİ, HAYAT, IŞIL, SERAP, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah FATİH ŞEHİTLERİ, HASTANE YOLU, ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 05/06/2023 00:01:00 - 05/06/2023 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34880564

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ACAR, FİDE, SALİHOĞLU sk bölgelerinde 05/06/2023 09:00:00 - 05/06/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34876614

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AYANCIK, BAYIR, GÜLAY, GÜNDÜZ, HAYIR, TUNA, YEŞİL ÇİMEN, ŞEHİT CEVAT TUYAN sk / İSMET PAŞA mah TUNA sk bölgelerinde 05/06/2023 09:00:00 - 05/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34879369

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah BAYIR, TUNA sk bölgelerinde 05/06/2023 10:00:00 - 05/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34864299

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah MİMOZA, ORG. İZZETTİN AKSALUR sk bölgelerinde 05/06/2023 10:00:00 - 05/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34875597

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah BÜYÜKBEBEK DERESİ, SELVİLER, İNŞİRAH sk / ETİLER mah AYAZMA YOLU, BADE, BAHTİYAR, BEBEK YOKUŞU, DİLHAYAT, HÜRRİYET MÜCAHİTLERİ, HİLAL, SELVİLER sk / KÜLTÜR mah SELVİLER sk bölgelerinde 05/06/2023 14:00:00 - 05/06/2023 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34879069

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah CİHANGİR, GÜNEŞLİ, SOMUNCU, SOĞANCI, SİRKECİ MESCİT sk bölgelerinde 05/06/2023 09:00:00 - 05/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34876591

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 319. sk / NİNE HATUN mah 124., 125., 126., 127., 128., 129., 131., 132., 133., 134., 135., 136., 141., 142., 143., 144., 154., AZİZİYE, HORASAN, MALAZGİRT, MERCAN, PASİNLER sk bölgelerinde 05/06/2023 15:00:00 - 05/06/2023 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34878724

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1520., 1524., 1538., 1542., 1603. sk bölgelerinde 05/06/2023 09:00:00 - 05/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34878980

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 560., 598., 599., LİMNİ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MENDERES, SEVİL, ÖZLEM, İREM sk / İSTİKLAL mah GÖKSU sk bölgelerinde 05/06/2023 09:00:00 - 05/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34878979

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 1.DİREK ÇIKMAZI, 1.KONFOR ÇIKMAZI, 1.KÜLTÜR, DERMAN, DOLGUN, DİREK, FUAR, FİLİZ, GÜLVEREN, KONFOR, MARTI, UYSAL, VARDAR, VEYSEL KARANİ, YAREN ÇIKMAZI, ÖRGÜ, ÖĞÜT, İSTİSNA sk bölgelerinde 05/06/2023 09:30:00 - 05/06/2023 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34879431

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ZEYREK mah ATATÜRK, HÜSAMBEY, KENDİR, KOVACILAR, PİRİ, SERDAB, İTFAİYE sk bölgelerinde 05/06/2023 09:00:00 - 05/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34879433

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah KÜLAHLI, TÜRKİSTAN sk / KARAGÜMRÜK mah KORUCU, ŞÜKRÜ NAİLİ sk bölgelerinde 05/06/2023 09:00:00 - 05/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34879424

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah MUHTEREMEFENDİ, YEREBATAN sk bölgelerinde 05/06/2023 09:00:00 - 05/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34878931

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 1600., 559., 561., 561/1., ABDİ İPEKÇİ, KADİR AKDOĞAN sk bölgelerinde 05/06/2023 00:05:00 - 05/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34878932

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKALAR, ATLAS, BAHTİYAR, CUMHURİYET, DÜNYA, EBABİL, EFLAK, ERBAB, GÜNEŞ, SALİHPAŞA, SERHAT, VEFA, YAVER, ÇUKURÇEŞME, ŞEHİT HASAN GÜREŞEN sk bölgelerinde 05/06/2023 00:05:00 - 05/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34878714

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1030., 1032., 1032/1., 1081., 1082., 1083., 1084., 1085., 1086., 1087., 1088., 1089., 1091., 1092., 1093., 1094., 1095., 1096., 1097., 1098., 1099., 1099/1., 1100., 1101., 1102., 1108., 1109., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MİMAR SİNAN sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2002., 2053. sk bölgelerinde 05/06/2023 09:00:00 - 05/06/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34879414

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah HALKALI sk bölgelerinde 05/06/2023 09:00:00 - 05/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34876555

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 2.ERGUVAN, 3.MENEKŞE, SAZLI, TERKOS, ÖZGÜR ÇIKIŞI sk bölgelerinde 05/06/2023 09:00:00 - 05/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34871988

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 206. ÇIKMAZ, 4.GELİNCİK, ATATÜRK, SÜMBÜL sk bölgelerinde 05/06/2023 10:00:00 - 05/06/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34871982

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ATA sk bölgelerinde 05/06/2023 10:00:00 - 05/06/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34878897

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah ALACA SARMAŞIK, MİNE, YENİ FİDAN, ÇOBAN sk bölgelerinde 05/06/2023 09:00:00 - 05/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34879366

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ARABAYOLU, KİREÇBURNU CAMİ, PROF. DR. AYKUT BARKA, YENİBAHAR, ÖZDENİZ sk / TARABYA mah 25 EVLER, ARABAYOLU, ŞEHİT CEYHUN BAYRAKTAR sk bölgelerinde 05/06/2023 09:00:00 - 05/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34879362

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ARABAYOLU, KİREÇBURNU CAMİ, KİREÇBURNU ÇİÇEK, YENİBAHAR sk / TARABYA mah BOLAT, ERGENE YOKUŞU sk bölgelerinde 05/06/2023 09:00:00 - 05/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34878894

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah PAPATYA ÇİÇEĞİ, YENİ FİDAN sk bölgelerinde 05/06/2023 09:00:00 - 05/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34876270

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah EFSANE ÇIKMAZI, KALFA, KİREÇCİ ÇIKMAZI, SEFARET YANI, SEVİMLİ, UZUNSELVİ, YAZICI, ÇUBUKÇU sk bölgelerinde 05/06/2023 09:30:00 - 05/06/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34872005

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah DAİRE, DEFİNE, KÖYBAŞI, VAPUR İSKELESİ sk bölgelerinde 05/06/2023 10:00:00 - 05/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34872006

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah AKBAŞ, BESİ, BİHTER HANIM ÇIKMAZI, GÖLGE ÇIKMAZI, KAKULE, KALENDER, KAMBER, KASAP REMZİ, KÖYBAŞI, KÖYBAŞI ARKASI, KİRAZLI BAĞLAR, MERDİVENLİ, SALKIM KÜPE, SARI ASMA, SULTAN ÇEŞME, SİMİTÇİ SALİH, YASEMİN sk bölgelerinde 05/06/2023 10:30:00 - 05/06/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34875666

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah BORU ÇİÇEĞİ, IŞIKLI sk bölgelerinde 05/06/2023 09:00:00 - 05/06/2023 17:45:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34878714

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1030., 1032., 1032/1., 1081., 1082., 1083., 1084., 1085., 1086., 1087., 1088., 1089., 1091., 1092., 1093., 1094., 1095., 1096., 1097., 1098., 1099., 1099/1., 1100., 1101., 1102., 1108., 1109., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MİMAR SİNAN sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2002., 2053. sk bölgelerinde 05/06/2023 09:00:00 - 05/06/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.