TBMM'de 28. Dönem başladı. Milletvekilleri geçtiğimiz gün yemin etmiş, ve görevlerine resmen başlamışlardı. Meclisin geçici başkanlığını ise en yaşlı milletvekili ünvanıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapıyor. 7 Haziran'da milletvekilleri TBMM'nin yeni başkanını seçecek.

Salı günki grup toplantısında AK Parti'li milletvekilleri bir temayül yoklaması yapacak.

AK Parti'de temayül yoklamaları formalite yapılırken, AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’un “yeni Meclis Başkanı” olacağına artık “kesin gözüyle” bakılıyor.